曾一絲不掛在眾人面前…吳怡農「最大尺度肌肉照」首曝光！

▲吳怡農最大尺度肌肉照首曝光。（圖／讀者提供）



記者呂欣玫／綜合報導

立委候選人吳怡農在尚未正式投入選戰前，就因亮眼的外型及壯碩的身材，引起網友熱烈討論，不過始終穿著長袖襯衫的他，至今都尚未展露衣服底下藏著的好身材。沒想到吳怡農20日出席活動時，竟罕見的爆料自己曾一絲不掛的在眾人面前，也首度曝光有史以來尺度最大的肌肉照，讓台下粉絲大飽眼福。

吳怡農20日現身力挺總統蔡英文「社群之夜—人蔘第1次」活動，同時上台分享「人生第一次出國念書」的經歷，他提到，16、17歲時因參加角力運動，曾在全校面前一絲不掛，並強調自己「很尷尬」，也貼出當年角力時的照片，可見他一舉將對手壓制在下方，還可清楚的看到他手臂及背部壯碩的肌肉線條，讓一直敲碗要肌肉照的粉絲「吳太太們」享盡眼福。

▲吳怡農最大尺度肌肉照首曝光。（圖／讀者提供）



另外，在稍後吳怡農與粉絲互動的活動中，他除了幫粉絲簽名外，也大方地擁抱粉絲，現場還可聽到有人喊著「我也要！」，羨煞台下觀眾。

事實上，因為吳怡農常穿著襯衫現身，但每每胸前的鈕扣都在他壯闊的胸肌的擠壓下，整個快要繃裂，使得他每次於臉書PO文時，都會有熱情的粉絲留言敲碗「肌肉照」，甚至暴動狂喊「脫衣服啊！」，不過，他此次出征北市第3選區（中山松山）立委，挑戰國民黨立委蔣萬安，希望大家關注外型之餘，也能持續關心、支持他的理念。

▲吳怡農。（圖／記者徐文彬攝）

►勝過高鐵撿到3百萬的快感