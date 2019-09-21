直搗深綠選區韓國瑜不怕！　大聲籲：人民越來越聰明不要鬼混

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜展開屏東走訪行程，這是韓參選總統以來，首度揮軍綠營執政的屏東縣，韓國瑜對於挑戰深綠選區，更是總統蔡英文的家鄉，但他卻說「大說都說高雄深綠，那我韓國瑜不是贏嗎，再一次呼籲政治人物，請記清楚，台灣人民越來越聰明，不要鬼混」。

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜參訪天使花園。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜開啟走訪屏東之旅，沿途不少支持者到場加油，離開萬金教堂後，韓國瑜第二站來到屏東縣竹田鄉的天使花園，日前因為一句「你確定非洲很多黑人家庭，需要放蘭花嗎？」用字選詞敏感，引起議論，這次還特別選擇了蘭花主題的休閒農園來參觀，也跟以往拜廟行程不太一樣，韓國瑜說是為了了解產業需求，就是要多元性來參觀，在未來定產業政策才會更清晰更接地氣，以及精準度，跟可行度。

不過直搗深綠選區，還是小英總統的故鄉，韓國瑜則顯得有自信，他說「我不認為台灣哪裡有絕對深綠和深藍，去年選舉台灣人已經民心思變，做到好台灣人會繼續給機會，做不好的政治人物台灣人民會用選票讓他下台，2018高雄市長選舉就能證明，大說都說高雄深綠，那我韓國瑜不是贏嗎，再一次呼籲政治人物，請記清楚，台灣人民越來越聰明，不要鬼混，要了解國家處於危險狀態，一個禮拜斷2個邦交國，台灣人民很多在受苦，執政黨三年辦了應拿出辦法來，不要政治惡鬥，我看屏東縣沒有深綠不深綠的」。