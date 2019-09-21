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韓國瑜訪天使花園「再轟民進黨」！聯訪聽到關鍵字　秒回頭抱拳：謝謝大家

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記者賴君欣、莊智勝／屏東報導

2020總統參選人、高雄市長韓國瑜21日下午走訪屏東縣竹田鄉天使花園，現場韓粉簇擁，「總統好」、「當選」呼喊聲不斷，當韓國瑜抵達現場時，熱情的場面更一度險些失控。韓國瑜接受聯訪時，再度針對斷交一事抨擊民進黨政府，在聯訪接近尾聲時，後方幕僚不斷出聲提醒「我們還有行程，不好意思」，但韓國瑜似乎仍意猶未盡，轉頭傾聽後方記者提問，當一聽到關鍵字「準時下班」時立刻回頭，雙手抱拳「謝謝大家」，未再回應旋即轉身離場。

▲▼韓國瑜參訪天使花園。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜參訪天使花園，稱「高屏一家親」。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜接受聯訪時抨擊，「民進黨稱中國利用外交手段脅迫一國兩制，這是非常荒謬的，前總統馬英九執政8年，什麼時候接受過一國兩制？民進黨這是把困難問題簡單化，有推卸責任之嫌；用智慧、愛心、自由、民主跟大陸互相交流，緩和緊張關係，這才是負責任！」

「2018年選舉後，台灣民心思變！」韓國瑜表示，自己並不認為台灣有那裡是絕對深綠、絕對深藍，「好的政黨會繼續，不好的政黨、政治人物，人民會用選票讓他下台，高雄市長的選舉就可以證明，大家都說高雄是深綠，我韓國瑜韓不是贏了！台灣人越來越聰明，政治人物不要鬼混！」

當聯訪接近尾聲時，後方幕僚不斷出聲提醒，「我們還有行程，還要趕行程，謝謝，不好意思！」但韓國瑜似乎仍意猶未盡，仍站在原地等待記者提問，當後方記者詢問「高雄市議會通過『準時下班條款』……」時，韓國瑜一聽到關鍵字，不等記者說完立刻果斷回頭，對著鏡頭雙手抱拳，「謝謝大家！」接著不再回應，轉身與幕僚離開現場。

►欸~妳過來一下！妳過來一下

►影／高市議會「準時下班條款」韓國瑜列席時間縮短　議員酸：避免草包被考倒

▼韓國瑜希望藉由參訪在地產業，讓未來制定政策更具精準度、可行性。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼韓國瑜參訪天使花園。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼韓國瑜參訪天使花園。（圖／記者賴君欣攝）

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