影／搭飛機脫鞋…空服員提醒穿上　他秒撂「晶晶體」開噴：你在make problem！網戰翻

記者朱世凱／綜合報導

長龍航空一架從珠海飛往哈爾濱的航班上，出現一名男子當眾脫鞋還暴走。客服員表示，空服當時看見男子脫掉鞋子後，考慮到公共場所環境，於是提醒對方把鞋子穿上，不料卻引起這麼大的騷動。只見男子不斷飆罵，「其他人投訴給你，你再來找我！」、「是你在make problem（製造問題）！」立刻引起網友持著正反意見相互論戰。

▼男子認為空服員找碴，氣得用晶晶體飆罵。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，暴走的男子於17日搭乘班機，並且在座位上脫下鞋子；空服員見狀好心提醒他穿上，但男子卻不領情，反倒大聲喝斥，「如果我的味道影響了周邊人的話，他們會投訴我，他們投訴我轉到你那邊，那我是一個problem，我是一個問題，但現在沒有，現在是你在make problem！OK？」

空服員錯愕一下後回應，「我只是提醒你一下，我沒有強制你穿鞋…。」但男子卻不服氣地繼續說，「你那叫提醒我嗎？你跟我說就不對！」長龍航空的客服人員表示，工作人員行使的是一個正常的權力，雖然能否脫鞋無法律規定，但空服員認為考慮到公共場所環境就不應脫鞋。據悉，暴走男子事後聽勸穿上鞋子，才讓鬧劇落幕。

網友看完後紛紛指出，「有素質的人都不會這樣做吧」、「自私到有剩，真的好丟臉」、「男子so angry，認為你們把他當problem，要求一個sorry」、「把鞋綁在他嘴巴上吧，要臭的話就臭自己」、「這邏輯太強，完全硬拗」；但也有人力挺男子， 「長途飛行穿著鞋子確實難受」、「滿想知道空服員說了什麼，才讓男子氣成這樣」、「感覺男子說的不無道理，畢竟沒有規定不能脫啊」。

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