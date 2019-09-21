21歲軍人休假返家　貨車輾進早餐店傷重「雙腳截肢保命」

▲貨車追撞休旅車再失控撞進早餐店，1名現役軍人被輾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市莒光路與靜修路口9時許發生10人輕重傷的車禍事故，一部載滿棧板的貨車與正要轉彎的休旅車發生擦撞再失控衝進路旁的早餐店，1名21歲軍人休假正要返家，沒想到「碰」的一聲，雙腿頓時遭貨車一路輾進早餐店，家人至今仍無法置信，兒子慘遭橫禍，必須面臨截肢的命運，心裡相當的難過與不捨。

▲貨車駕駛卡在車內。（圖／記者唐詠絮翻攝）

慈濟志工上午聽到這起意外車禍，趕緊前往醫院探視慰問，傷勢最嚴重的莫過於貨車司機及休旅車司機，雙雙意識昏迷，目前正在加護病房與死神拔河，而這名21歲的軍人則是有失血性休克，傷勢布滿全身，包括四肢、背部、臉部，雙下肢嚴重挫傷，左下肢斷裂，先送員基再轉彰基 現在仍在手術中，其家人婉謝慈濟慰問金，希望回捐給更須要的人。

▲貨車追撞休旅車再失控撞進早餐店。（圖／記者唐詠絮翻攝）

軍人的家人傷心的告訴慈濟志工說，兒子休假搭部隊交通車回家，爸爸才高興的說要去接他回家，到達路口時，看到車禍現一片凌亂，兒子就受傷躺在現場，心裡相當難過與不捨，心情到現在還沒辦法平復，師姊也鼓勵要堅強當家人後盾，未來還要陪伴兒子面臨身心靈受創的撫慰期。

▲貨車追撞休旅車再失控撞進早餐店，受傷的民眾坐在早餐店外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基發言人、副院長周志中說，軍人的左膝蓋下小腿傷勢嚴重，小腿外皮肉雖連，但內骨頭粉碎，經家屬同意緊急搶救、進入手術房進行截肢。截肢後可保住性命，維持一定的生命徵象，但仍不可大意，須預防傷口感染，後續仍要密切觀察因強力撞擊所衍生的延遲性傷害。

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