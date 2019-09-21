　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會辦理投票模擬演練　平均一人花2分半完成投票

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練。（圖／記者李毓康攝）

▲第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

去年九合一大選與公投合併舉行，中選會曾估計每位選民投票時間為2分10秒，但最後不但造成投開票所大排長龍，甚至有「邊投票邊開票」的狀況發生。未避免相同情形再發生，中選會21日下午舉辦「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練觀摩會」，經現場隨機計時發現，民眾依年齡等因素投票時間不等，最快可於2分鐘內完成投票，最慢則有測到3分半，平均一人約2分半鐘。

針對2020總統暨立委選舉，中選會21日於台北市大安高工辦理「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練觀摩會」，現場安排有三百位民眾參與，現場模擬選舉人至投票所領、圈、投票所需時間，以及投票作業突發狀況及因應作為。

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練。（圖／記者李毓康攝）

現場模擬之突發狀況包括投票所外民眾排隊等候大排長龍、等待領票之民眾不耐久候有情緒性行為、選舉人圈票時間過久、選舉人未攜帶國民身分證，擬以其他證件進入投票所、選舉人攜帶手機或攝影器材進入投票所、選舉人或其陪同家屬，在圈票處持用手機或攝影器材、遇有投票所異動之原住民選舉人、不適久站之選舉人到達投票所等候投票、選舉人應一次進入投票所投票、投票所工作人芸蓋錯選舉人領票欄位、選舉人撕毀選舉票、選舉人圈票後有亮票行為、選舉人未將選票投入票匭，及投票時間截止時仍有民眾排隊等候投票等。

中選會主委李進勇表示，台灣的選舉已經很長歷史，過去歷次選舉都會有突發狀況發生，各地也累積相關處理經驗，希望這些經驗提供給所有選務人員作為學習參考。之前要求各地選委會各自提供洛干則實際案例，經選委會彙整後列為具體案例。

李進勇說明，從一次選舉到另一次選舉都是籌備期間，中選從去年11月24日後馬上就進行下次選舉準備。有關去年2分10秒的錯誤估計，李進勇說，去年的狀況跟今年不一樣，因為去年還有合併公投，是大規模的選舉，中選會將在今天演練結束後進行內部檢討，並訂定參考標準，再請各縣市選委會掌握時間。

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練。（圖／記者李毓康攝）

經現場隨機計時發現，民眾依年齡等因素投票時間不等，最快可於2分鐘內完成投票，最慢則有測到3分半。實際投票時間也因現場突發狀況排練而有不同，多數民眾之整體投票時間約控制在2分鐘至3分鐘內。

明年中選會預計成立17232個投開票所，較去年九合一大選增設1346處，將動員超過22萬以上之選務人員，以確保電腦計票作業安全無虞。中選會也將審慎規劃資安防護措施及SOP標準檢驗作業程序，選前還會臉四次全國性大規模演練，以達到電腦計票作業零缺失的目標。

▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練。（圖／記者李毓康攝）

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練。（圖／記者李毓康攝）

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練。（圖／記者李毓康攝）

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
邱琦雯大砲轟王瞳：傷害已經造成！「你怎麼可以欺負我」
非商務艙不坐男友壓力超大！雞排妹「第一次買經濟艙」曝轉念關鍵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜訪天使花園「再轟民進黨」！聯訪聽到關鍵字　秒回頭抱拳：謝謝大家

直搗深綠選區韓國瑜不怕！　大聲籲：人民越來越聰明不要鬼混

曾一絲不掛在眾人面前…吳怡農「最大尺度肌肉照」首曝光！

中選會辦理投票模擬演練　平均一人花2分半完成投票

吳子嘉批民眾黨是柯養的狗　柯文哲：講別人幹譙更多，何必在意？

吳敦義評蔡英文執政3年：經濟最差、治安最壞、斷交最多

韓國瑜批蔡英文「踏死外交」　呂秀蓮：用語粗鄙！完全外行

史明病逝　柯文哲：他是堅持信念的人

韓國瑜走訪萬金教堂　「肅靜」告示牌秒變裝飾品…韓粉失控踩座椅拍照

蔡英文3年丟7邦交國破紀錄　張善政：讓我國外交與北韓一樣艱困

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

韓國瑜訪天使花園「再轟民進黨」！聯訪聽到關鍵字　秒回頭抱拳：謝謝大家

直搗深綠選區韓國瑜不怕！　大聲籲：人民越來越聰明不要鬼混

曾一絲不掛在眾人面前…吳怡農「最大尺度肌肉照」首曝光！

中選會辦理投票模擬演練　平均一人花2分半完成投票

吳子嘉批民眾黨是柯養的狗　柯文哲：講別人幹譙更多，何必在意？

吳敦義評蔡英文執政3年：經濟最差、治安最壞、斷交最多

韓國瑜批蔡英文「踏死外交」　呂秀蓮：用語粗鄙！完全外行

史明病逝　柯文哲：他是堅持信念的人

韓國瑜走訪萬金教堂　「肅靜」告示牌秒變裝飾品…韓粉失控踩座椅拍照

蔡英文3年丟7邦交國破紀錄　張善政：讓我國外交與北韓一樣艱困

5個月大被丟在公園　34年後他變美國醫生回台尋親：媽媽，您在哪裡？

在拍失戀MV？臘腸狗晃腦「水柱狂沖頭」　網萌翻：海狗無誤

刑事局「刷一排除暴特勤隊」　持M4步槍停車場逮直播天王連千毅

遭諷「沒錢加油燒車好了」　逞強男點火甩出…無辜路人秒成火球

日職／王柏融連5戰坐板凳火腿大勝　軟銀逆轉封王渺茫

中職／彭政閔與猿的最終場延到補賽週　桃猿先送禮

韓國瑜訪天使花園「再轟民進黨」！聯訪聽到關鍵字　秒回頭抱拳：謝謝大家

嫩女友酒醉說「不要弄我」　男「老漢推車」硬上…判刑並賠錢

中職／林哲瑄單季出賽數可望創新高　感謝富邦防護團隊

直搗深綠選區韓國瑜不怕！　大聲籲：人民越來越聰明不要鬼混

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

更新／史明逝世　享嵩壽103歲

史明出身士林望族　「刺殺蔣介石..

3年斷7國！蔡英文破歷任總統紀..

計劃槍殺蔣中正！「台獨之父」史..

李正皓嗆韓國瑜「掃黑是最廉價的..

韓國瑜：請北京正視中華民國的存..

蔡英文大聊論文內容　辣台妹霸氣..

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5..

斷交就罵大陸　韓國瑜：就是捍衛..

高市議會準時下班　韓被批：避免..

藍營啟動「黑英計畫」　第一槍打..

幕後／吉里巴斯開口要「7000..

內幕／搞黑英計畫？國民黨高層曝..

史明生前最後一句話：蔡英文要贏..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜批蔡「踏死外交」　呂秀蓮：用語粗鄙

對於台灣5天內接連失去索羅門、吉里巴斯兩個邦交國，國民黨總統參選人韓國瑜20日在臉書直言，蔡政府所謂「踏實外交」，根本是「踏死外交」。對此，前副總統呂秀蓮認為，韓國瑜用語不能越來越粗鄙，會用這種語詞就是「完全外行」。

韓國瑜訪萬金教堂　肅靜告示牌變裝飾品

5天斷2國　呂秀蓮批小英：不是只當候選人

吳子嘉：民眾黨就是柯文哲養的狗

史明生前最後一句話：蔡英文要贏、要連任

關鍵字：

中選會李進勇公投九合一大選2020大選投票

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連生4胎又中獎要墮胎！女兒「哭著拜託」媽一聽淚崩

柴油車加95無鉛　24萬飛了

急救畫面曝！5歲童蘇花公路遭重機撞　插管治療中

好市多史上最無恥退貨！店員看「購買日期」傻了

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

即／掀直播主之亂！　連千毅新北遭高雄警逮捕

台南廟會5白腿妹面癱熱舞！「厭世抖動」網笑瘋

使用iPhone手機6大壞習慣

連千毅高雄公司外真刷「一整排漢堡」

「越南新垣結衣」正面照曝　竟是知名網紅

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面