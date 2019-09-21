中選會辦理投票模擬演練　平均一人花2分半完成投票

▲第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

去年九合一大選與公投合併舉行，中選會曾估計每位選民投票時間為2分10秒，但最後不但造成投開票所大排長龍，甚至有「邊投票邊開票」的狀況發生。未避免相同情形再發生，中選會21日下午舉辦「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練觀摩會」，經現場隨機計時發現，民眾依年齡等因素投票時間不等，最快可於2分鐘內完成投票，最慢則有測到3分半，平均一人約2分半鐘。

針對2020總統暨立委選舉，中選會21日於台北市大安高工辦理「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練觀摩會」，現場安排有三百位民眾參與，現場模擬選舉人至投票所領、圈、投票所需時間，以及投票作業突發狀況及因應作為。

▲第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練。（圖／記者李毓康攝）



現場模擬之突發狀況包括投票所外民眾排隊等候大排長龍、等待領票之民眾不耐久候有情緒性行為、選舉人圈票時間過久、選舉人未攜帶國民身分證，擬以其他證件進入投票所、選舉人攜帶手機或攝影器材進入投票所、選舉人或其陪同家屬，在圈票處持用手機或攝影器材、遇有投票所異動之原住民選舉人、不適久站之選舉人到達投票所等候投票、選舉人應一次進入投票所投票、投票所工作人芸蓋錯選舉人領票欄位、選舉人撕毀選舉票、選舉人圈票後有亮票行為、選舉人未將選票投入票匭，及投票時間截止時仍有民眾排隊等候投票等。

中選會主委李進勇表示，台灣的選舉已經很長歷史，過去歷次選舉都會有突發狀況發生，各地也累積相關處理經驗，希望這些經驗提供給所有選務人員作為學習參考。之前要求各地選委會各自提供洛干則實際案例，經選委會彙整後列為具體案例。

李進勇說明，從一次選舉到另一次選舉都是籌備期間，中選從去年11月24日後馬上就進行下次選舉準備。有關去年2分10秒的錯誤估計，李進勇說，去年的狀況跟今年不一樣，因為去年還有合併公投，是大規模的選舉，中選會將在今天演練結束後進行內部檢討，並訂定參考標準，再請各縣市選委會掌握時間。

▲第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練。（圖／記者李毓康攝）



經現場隨機計時發現，民眾依年齡等因素投票時間不等，最快可於2分鐘內完成投票，最慢則有測到3分半。實際投票時間也因現場突發狀況排練而有不同，多數民眾之整體投票時間約控制在2分鐘至3分鐘內。

明年中選會預計成立17232個投開票所，較去年九合一大選增設1346處，將動員超過22萬以上之選務人員，以確保電腦計票作業安全無虞。中選會也將審慎規劃資安防護措施及SOP標準檢驗作業程序，選前還會臉四次全國性大規模演練，以達到電腦計票作業零缺失的目標。

▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練。（圖／記者李毓康攝）

