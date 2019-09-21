宜蘭菜市場上演拳頭拚闘畚斗　拳頭老翁被陸配打爆頭

▲▼71歲鄭姓老翁拳頭不敵37歲的郭姓陸婦畚斗，而被打爆頭。（圖／擷自「宜蘭知識＋」）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市南館市場上演鐵公雞戲碼，因舊怨一言不合爆口角大打出手，開服飾店37歲的郭姓陸婦，在大街上，以畚斗猛K71歲鄭姓老翁，鄭翁以拳頭回擊，一陣混戰後，雙方掛彩，但老公翁被打破頭鮮血直流，警消趕到包紮送醫幸無生命危險，郭婦則是頭部多處擦傷。雙方互控傷害。

21日網在「宜蘭知識＋」說：「太扯了 這不是第一次了！記得前幾年 也有上過新聞，宜蘭南館市場有個阿嬤，被大陸籍女子打破頭。今天大陸籍女子又打人了，又一個阿公被他打頭破血流，旁邊的店家說，是大陸女子先動手，阿公被他用掃把打倒在地，太惡劣了，怎麼有這種人阿。」

被打爆頭的鄭姓老翁說：「她有問題，常找人麻煩，我只是跟她說為什麼跟蹤我回家，她就拿畚斗打我，還好沒有打到太陽穴，不然我就被打死了，我當然要告她了」。

與鄭姓老翁互毆後的郭姓陸婦則是深鎖服飾店，人不知去向。

據了解，在宜蘭市南館市場經營鐵製鍋具類的鄭姓老翁，與斜對面的郭姓陸婦，曾因糾紛不睦，21日中午時分，倆人就在市場大街互毆，雙方雖有受傷，幸無生命危險。

▲宜蘭市南館市場上演上演拳頭拚闘畚斗，拳頭老公翁被陸婦打爆頭鐵公雞戲碼。（圖／擷自「宜蘭知識＋」）