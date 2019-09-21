不滿舊愛與新歡過於親近　偷拍私密照恐嚇100萬元遭起訴

▲桃園市吳姓男子涉嫌偷拍鍾姓男子與前女友私密照，2017年2月將照片寄給吳並恐嚇100萬元得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子與女友分手後，不滿前女友與鍾姓男子過於親密，於2016年5月間在鍾男住處與在某家摩鐵前偷拍鍾男與前女友私密照片，隔年2月間將照片寄給鍾，揚言「若不匯款100萬元至指定帳戶，將公開2人照片」，鍾男心生畏懼匯款百萬給吳，去年2月間吳男再度寄出照片並恐嚇「還有更勁爆的，一定讓你紅」分別寄給鍾與公司同事，吳憤而提告；檢方偵結依恐嚇取財等罪嫌將吳提起公訴。

檢警調查，42歲的吳姓男子與女友於2016年間分手，同年5月吳發現前女友與鍾姓男子關係親密，吳男妒火中燒下在鍾男住處與在台北市某家摩鐵前偷拍鍾男與前女友私密照片。

吳男偷拍後不動聲色，隔年2月16日上午11時許，吳打電話給鍾揚言「若不匯款100萬元至指定帳戶內，將公開鍾男與前女友私密照片」，鍾男心生畏懼下匯款100萬元給吳；去年2月8日，吳再度將照片寄給鍾並恐嚇「還有更勁爆的，一定讓你紅」之文字紙條置入信封，寄給鍾男與任職公司宿舍同事信箱內，連續以此方式恫嚇，鍾男憤而報警處理。

檢方偵結將吳男依恐嚇危害安全罪、恐嚇取財得利罪分別提起公訴；但檢方認為，吳犯後態度尚稱良好，並與鍾男達成民事和解，建請地院緩刑宣告以利其自新。

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