小額終老險超夯到底誰需要？　專家點名3大族群最該買

▲金管會7月起放寬小額終老保單的保額從30萬元變50萬元，每人最多可購買2張。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣6年後將邁入「超高齡社會」，屆時全國每5個人中就有一位老年人，壽險公司配合金管會政策放寬小額終老保險保額上限至50萬元，且不再受一人一張的限制，因此專家建議3大族群應投保，才能支應老後生活所需，以及讓老有所終。

為強化國人保障，金管會已在2017年2月開放保險業者銷售「小額終老險」，今年7月更開放小額終老保單最高保額從30萬元提高至50萬元，堪稱是「小而美保單」，且不再受一人一張的限制，每人最多可購買兩張，已買過小額終老保險的民眾，還可再加買一張將保障補足至50萬元。

富邦人壽響應政府政策，推出具壽險基本保障的「富邦人壽金來寶小額終身壽險」，從數據顯示，自2017年開賣至今，最受50世代青睞，投保年齡以51至60歲比例最高近18%，其次61至70歲占比16%，而0至10歲也有近9%；進一步觀察被保人與要保人關係發現，近7成比例的保戶是為自己保，近2成比例則是父母為子女保。

富邦人壽財務精算處執行副總董采苓表示，壽險是人生保障基本款，在做理財或其他保障規畫的同時，應兼顧壽險保障。小額終老險擁有基本壽險保障、低保費等特色，民眾可善加運用小額終老險做為個人保險的保障基石，握有穩固且基礎的保障後，再藉由多元的保險商品組合，方可支應老後生活所需，也能擁抱老有所終的生命尊嚴。

以55歲富小姐投保繳費20年期、保額50萬元為例，年繳保費僅1萬8,414元（首、續期以轉帳繳交保費，享1%保費折扣折減），約現行市面上一般傳統同類型商品的7至8折，若選擇月繳方式每月保費約1,550元，每天省下一杯拿鐵錢，輕鬆即可享有50萬元壽險保障，花較少的保費，即可終身享有身故、完全失能和祝壽保險金等保障項目。

富邦人壽建議，這3大族群應投保，首先是已超過一般壽險承保年齡的高齡族群，透過小額終身險50萬保額、低保費的特色，建構基本保障；再者，預算有限想建構基本保障者，透過小額終老險高彈性繳費年期強化壽險防護網，讓預算有限年輕人、或家庭責任沉重的三明治族，都可輕鬆入手；最後，不想未來造成子女經濟負擔者，及早為自己準備一份保障。

台灣人壽也提及，投保小額終老保險與一般終身壽險比較可省下約1至2成保費，以相對低保費買到終身壽險的保障，若預算有限情況下，建議可先以「台灣人壽傳愛小額終身壽險」補足個人基本壽險保障，待經濟能力許可時，再逐次補足遺屬生活費及房屋貸款所需的壽險額度。

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