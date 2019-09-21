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SUPER教師批準公共化幼兒園　潘文忠：維持好品質減輕家長負擔

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▲▼潘文忠談準公共化幼兒園。（圖／教育部提供）

▲潘文忠談準公共化幼兒園。（圖／教育部提供）

記者許展溢／台北報導

108年度SUPER教師獎頒獎典禮今（21日）舉行，其中獲全國SUPER教師的幼教老師童盈綺現場提出，公幼孩子招生名額少，且政府花錢讓私幼加入準公共化也沒做到品質上監督跟把關。教育部長潘文忠表示，會和準公共幼兒園形成夥伴關係，一起減輕家長負擔。

嘉義市立復國幼兒園童盈綺表示，幼兒園教學品質沒做到，公幼粥少僧多，許多孩子只好去念私幼，政府在品質上也沒監督跟把關，身邊有非專業、非相關科系老師到了教學現場。她說，國家對公幼老師要有一定要求，如通過相關考試等，尤其少子化議題嚴重，「不是說每一個孩子都不能少？」如果疏忽了學齡前的這些小朋友是種傷害，盼國家真的要重視每位孩子，同時顧好教學品質。

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▲▼ 嘉義市立復國幼兒園老師童盈綺（圖／記者許展溢攝）

▲針對準公共化幼兒園政策，童盈綺認為國家花人民納稅錢應花在刀口上。（圖／記者許展溢攝）

童盈綺認為今天獲獎，不該只為公幼發聲，站在一個家長立場來看，公家相較有保障，不認同的是，國家花了納稅人的錢卻無法做到監督責任，原本公幼就有一定評鑑機制，但這些準公共幼兒園卻只要上網自己勾選品質，錢要花在刀口上，因為顯然還是會出現被爆額外收費等名目亂象。

潘文忠表示，因應少字化政策，希望照顧更多家庭養兒育女負擔，持續擴增公立非營利幼兒園，未來到113年希望增加3千班，增加出8.9萬招生名額，這是往年最大擴增幅度，是國家學前發展重要學前環境。

▲▼ 教育部長潘文忠。（圖／記者許展溢攝）

▲潘文忠說，希望113年準公共化幼兒園達到7成平價供應量。（圖／記者許展溢攝）

潘文忠指出，了解籌設階段數量等無法一下子這麼快，跟私幼進行準共共簽約合作，確實能在短時間減輕家長負擔，合作部分也提出相關指標，包含老師素質及相關品質，教育部會常態性評鑑，維持教學品質，同時提升補助跟跟老師薪資待遇，讓他們留得住，願意為學生做更多服務，會跟各縣市共同留意。

增設非營利幼兒園部分，潘文忠說，將按照期程進行，希望113年達到7成平價供應量。對於變相漲價等問題，潘文忠強調，簽約時都有非常明確規範，收費都是公開在幼教資訊平台，要簽約合作就不能合作後還有額外收費等情形，若有超收或假借其他名目是不允許，教育部會持續注意外，也會和這些幼兒園形成夥伴關係，共同維持好品質，不要給園所負擔，也不要把相關費用轉嫁到家長上。

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