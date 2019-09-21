吳敦義評蔡英文執政3年：經濟最差、治安最壞、斷交最多

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者徐政璿／台北報導

太平洋國家索羅門群島本月16日與我國斷交後，吉里巴斯也在20日與我國斷交，讓我國邦交國減少至15個。根據統計，總統蔡英文上任3年來已丟掉7國，打破前總統陳水扁8年丟掉6國（斷交9國，邦交3國）的紀錄。國民黨主席吳敦義批評，蔡英文執政3年來，是台灣經濟最差、治安最壞、斷交最多的總統。

吳敦義21日中午參加台中清水紫雲巖主辦「台灣寺廟金蘭會」會員大會，他在接受媒體訪問時表示，當時在台北市華山發生兇殺分屍案，離總統府很近，難道不值得蔡政府好好檢討，蔡英文總統一直在吹牛，說自己是20年來做最好，「對不起喔！20年來她經濟最差！國際關係也最差、斷交的最多」，有什麼好可以吹牛皮的？

吳敦義強調，現在兩岸是和平穩定發展？還是僵持對立？陳水扁民國89年接任總統時，台灣免簽證國家有54個，8年後交給馬英九總統仍為54國，不增不減，馬英九就任後不到4年，就有164國免簽證，增加110國，難道這不應讓蔡英文自己檢討嗎？還能說自己是20年來最好？

吳敦義強調，他在民國98年接任行政院長時，第二年就達到10.63％的經濟成長，之後還有3.8％、4.02％，蔡英文現在則是1％或2％多，就算超過2%，也沒辦法吹牛說是20年來最好，都是最壞的！哪裡能算好？

吳敦義表示，蔡英文執政邦交國一直少，馬執政時只少了一個甘比亞，蔡英文有多少個斷交就不必細述。每一任總統與閣揆都應好好檢討，是否自己能做到廉能有為的政府、繁榮均富的經濟、和諧公義的社會以及和平穩定發展的兩岸關係，以上四大支柱，蔡英文有哪一項可以吹牛說自己是20年來最好？

吳敦義指出，瑞士洛桑國際管理學院對國家競爭力評比，國民黨執政時，從過去的全球第23名，進步到第8名，之後更進步到第6名，蔡總統執政時排名第16、17名「就高興得不得了」。此外，2000萬以上人口國家相比，我國在全世界排第2名，僅次於美國。

吳敦義強調，希望蔡英文多用智慧，不要用嘴巴亂講。無論是經濟成長、治安好壞、兩岸關係都可以比較。國民黨主張九二共識一中各表，是兩岸和平穩定發展的重要基礎，國民黨執政時，兩岸簽署了經濟合作架構協議（ECFA），對國家經濟深具貢獻，當時來台觀光人數更曾一年超過千萬，現在則大幅下降。

吳敦義並指出，蔡政府近年來用心在鬥爭、清算國民黨，若對國民黨黨產有質疑，大可交給法院處理，怎可用所謂的違法的黨產會來處理？完全背離法治國家的作法，希望蔡英文好好檢討。