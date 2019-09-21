連千毅做完這件事「現主時」...員警登門抓　網友酸：刷一排「交保」

▲連千毅在新北中和遭到逮捕，但是在這之前，才剛在臉書發文 。（圖／翻攝連千毅臉書）

地方中心／高雄報導

自稱為直播天王連千毅在新北遭到警方逮補，消息一傳出來造成社會震驚，不過其實他自己可能都沒有想到，因為他在被捕之前，還在臉書發文，同時寫下「大家下午好 , 財源廣進...」，不過就在這篇文章貼出後，警察就上門了。

據了解，刑事局南打以及高雄市刑大的人員是在21日下午一點半左右登門抓人，而連千毅的臉書大約在記者發文前，一個小時前有發了一篇文章，同時附上了一張照片，這張照片當中，他就在站在一部白色超跑旁邊，超跑的車牌還是他的口頭禪「現主時」，還有一塊印有「亞洲直播天王連千毅」字樣的背板，看起來相當有氣勢，同時這篇發文，連千毅留了「大家下午好，財源廣進」。

▲連千毅在新北中和遭到逮捕，但是在這之前，才剛在臉書發文 。（圖／地方中心翻攝）

這篇發文以後，底下網友開始留言，紛紛先是說「下午好，財源廣進」，不過就在連千毅被逮捕的消息傳出來以後，網友們不是很震驚，就有人開始說：「這怎麼回事」？「感覺國家機器動的很厲害」、「卡一個後續，刷一排交保」、「怎麼上銬了呢？我好難過」、「謝謝任哥自己親身做典範，讓大家知道做人要走向正途，不然會跟任哥一樣被上銬，我好難過喔」。

連千毅是在新北中和遭到逮補，檢警方掌握相關事證，認為他跟前鎮寵物店遭人開槍有關，所以同時開出拘票和搜索票，被逮捕後的連千毅將會被送到高雄市警察局刑大進行後續偵辦。

▲連千毅在被捕之前，還在臉書發文，但網友在他遭捕之後，開始酸文 。（圖／翻攝連千毅臉書）

▲連千毅在被捕之前，還在臉書發文，但網友在他遭捕之後，開始狂發文 。（圖／翻攝連千毅臉書）

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