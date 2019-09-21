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秋天感天氣掰！周日全台回暖27°C↑　氣象局曝「剩花東仍有雨」

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▲▼塔巴北上，把北方濕冷空氣帶下來。（圖／氣象局）

▲塔巴北上，把北方濕冷空氣帶下來。（圖／氣象局，下同）

記者胡順惠／台北報導

受到東北季風及塔巴颱風外圍環流影響，北部、東北部有明顯降雨，氣象局稍早也針對北北基等6縣市發布豪、大雨特報，尤其北部早晚較涼，民眾出門記得加件外套並攜帶雨具。氣象局預報員張承傳提醒，周日（22日）西半部轉為多雲到晴的天氣，剩花蓮、台東仍有雨，且水氣比今天還多，北部、東北部溫度可達27至30度、中南部32至33度。

氣象局11時針對部分台北市、部分新北市、基隆市發布豪雨特報；部分台北市、部分新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣則發布大雨特報。張承傳說，接下來天氣都會受到東北風影響，周日至下周一北部、東北部水氣減少，但花東水氣則會更多。

請繼續往下閱讀...

▲▼氣象局針對北北基6縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局針對北北基6縣市發布豪大雨特報。

張承傳表示，從下周二（24日）開始，迎風面水氣增多，北部、東北部平地水氣稍微增多，降雨範圍不廣，中南部則為多雲到晴的天氣型態，以午後降雨為主，北部、東北部溫度可達27至30度、中南部32至33度。

目前是否有熱帶性低氣壓發展趨勢？張承傳說，菲律賓東方海面仍有低壓，但看起來沒有發展跡象，氣象局仍會持續觀察。

天氣職人吳聖宇在臉書分析，塔巴颱風凌晨到清晨之間逐漸穿越宮古島以東海面，大致已經通過離台灣最接近的位置，未來將持續北上並逐漸趨向對馬海峽，對台灣來說再來將是要慢慢開始遠離了。

吳聖宇說，颱風外圍環流同時也引導北方的涼冷空氣南下，今天清晨在西北部許多地方都觀測到18-19度的低溫，連台北市都降到19.8度，配合陣陣涼風以及下雨的狀況，真的很有秋冬的感受。

吳聖宇表示，雨要完全停下來可能要等到入夜之後，周日（22日）西半部普遍都會轉為多雲到晴的天氣，不過花東一帶仍有短暫陣雨出現的機會，這個颱風上去之後不像先前的颱風帶來西南風，反而是持續引導北方較涼的北風南下。

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