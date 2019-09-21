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穿黃背心巡邏！保全哥一對上眼...秒躺槍「鬼島父母別亂教」　網嘆：有陰影

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▲保全哥也是無奈。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲保全哥也是無奈。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名保全大哥今天巡邏時，正好撞見父母在管教小孩，當時對方看到他，立刻對不受控的孩子說，「再玩警察叔叔就來抓你囉」，一席話讓他十分錯愕，也發現難怪小朋友看到他，都像看到鬼一樣，不禁感嘆，「拜託鬼島的父母不要再亂教了......。」

這名保全在「爆廢公社」緩緩說道，今天他穿著交管背心，走進梯廳進行例行性打卡巡邏，這時剛好有對父母似乎管不太動他們的小孩，當看到他時，彷彿發現救星，煞有其事地說，「警察叔叔進來抓不聽話的小孩哦！」「你再玩警察叔叔就來抓你囉！」

請繼續往下閱讀...

▲▼警用重機,交通警察,重型機車,BMW,R1200RT,警察（圖／記者季相儒攝）

▲警察是人民保母，不是恐怖的代名詞。（圖／記者季相儒攝）

聞言，他不禁傻眼，「我都已經刻意繞遠路了還是中槍，拜託不要亂教，而且我是保全不是警察，不要有穿反光背心就警察警察的，還有我不會抓人，也不會碰你們，讓小孩子給我害怕眼光的你們，到底在想什麼。」同時，保全哥也強調，「我不仇警先聲明，敬辛勞的警察前輩們。」

對此，許多網友非常有感，紛紛回應「從小這樣教只會讓小孩怕警察，出事情不敢去尋求幫助」、「我家人也都這樣，但忘記在哪裡看到，說這樣會導致小孩出了錯，只會怪東怪西」、「非常不同意這種教導方式，讓小孩對人民保母產生恐懼」、「很多小孩發生事不敢找警察，就是有陰影，一直認為警察很恐怖！教育啊......」、「還有虎姑婆，目前都還沒看到本尊」、「我爸媽以前也是這樣子，結果小時候不怕鬼反而怕警察」。

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