天色昏暗又下雨…交警自撞巴士倒地　熱血路人護警交管

▲一名交通隊警員結束勤務返回部隊途中，發生自撞巴士的交通事故。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市警局一名交通隊警員20日晚上7時許，結束交整勤務騎著警用機車返回部隊途中，疑似因天雨昏暗，未注意到1輛巴士經過，竟直接攔腰撞上，員警當場倒地，巴士駕駛嚇得趕緊下車察看。據初步了解，員警發生事故可能是因為天色昏暗加上下雨導致視線不佳，但詳細肇則還需再調查。



新竹市警局交通隊表示，這名楊姓警員大約在晚間7點多結束交整勤務，在返回部隊途中，騎著機車行經新竹市中央路跟大同路口時，攔腰撞上接駁巴士，員警當場重摔倒地。由於傷勢不重，員警自行站起來檢查，發現並無大礙。由於該路口只有閃黃燈，一旁的民眾看見，也主動上前協助指揮交通，提醒其他用路人當心，或是減速慢行。



據初步了解，員警發生事故可能是因為天色昏暗加上下雨導致視線不佳，但詳細肇則還需再調查。新竹市警方提醒，同仁勤值時小心注意安全，下雨天影響視線，地面又濕滑，放慢速度以免釀成意外。

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