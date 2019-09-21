佛光山潮州佛光寶寶祝福禮　 觀音菩薩護「幼」保平安+健康

▲佛光山潮州講堂日前舉辦「2019年佛光寶寶祝福禮」，場面熱絡、歡喜快樂樂滿滿。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

想留給孩子什麼珍貴、難忘的回憶?佛光山潮州講堂日前舉辦「2019年佛光寶寶祝福禮」，在父母及親友的祝福、見證中，成為觀音菩薩的契子女，未來在觀音菩薩庇佑中，保護他們平安、健康成長、有智慧。

▲▼和樂氣氛、小朋友專注表情。

參加這項活動，有近40名來自瑞士、台南、高雄及潮州地區的佛光寶寶與160多位家長暨義工參與，他們高興、歡喜在佛菩薩座前，接受最真摯的祝福。

▲▼參與活動的小朋友。

活動在法師引領大眾於佛前舉行「觀音菩薩甘露灌頂祈福法會」，祈願菩薩的甘露遍灑，滋養每一顆菩提幼苗，讓他們在有佛法、有信仰的環境家庭中成長，培養一顆慈悲的心。並頒發每位佛光寶寶緞面『祈福證書』及觀音項鍊、智慧唸珠等精美結緣品。

▲▼闖關遊戲、拍手。

祈福法會結束後，出現佩佩豬及巧虎大玩偶，讓在場小朋友相當興奮，紛紛拉著父母要拍照。主辦單位並準備各項活潑、深具教育意涵的親子闖關活動，由潮州佛光青年擔任關主，進行向前有路(抓抓樂)、「接」大歡喜、「瓶」安吉祥等關口遊戲，現場父母加油聲、歡笑聲及掌聲不斷。

來自高雄的黃筱嵐媽媽，她覺得這是一個非常有意義的活動，今年不但帶孩子參加，更邀請朋友一同前來參與。台南來的的皓緯、駿穎，是講堂義工蔡秋惠老師的孫子，蔡老師分享大家皆為傳承而努力，也希望能留給孩子正確的信仰道路。

監寺妙辰法師表示，父母給孩子最好的禮物是信仰。孩子除了擁有家人的愛，也希望藉由佛菩薩的加持，讓孩子們生生世世能夠與佛相遇。今天在佛前已種下菩提種子，相信以後人生的道路上，會克服種種的難題，獲得更多的祝福，平安、健康的長大。