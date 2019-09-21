　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

佛光山潮州佛光寶寶祝福禮　 觀音菩薩護「幼」保平安+健康

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲佛光山潮州講堂日前舉辦「2019年佛光寶寶祝福禮」，在父母及親友的祝福、見證中，成為觀音菩薩的契子女，未來在觀音菩薩庇佑中，保護他們都能平安、健康的成長。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲佛光山潮州講堂日前舉辦「2019年佛光寶寶祝福禮」，場面熱絡、歡喜快樂樂滿滿。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

想留給孩子什麼珍貴、難忘的回憶?佛光山潮州講堂日前舉辦「2019年佛光寶寶祝福禮」，在父母及親友的祝福、見證中，成為觀音菩薩的契子女，未來在觀音菩薩庇佑中，保護他們平安、健康成長、有智慧。

▲佛光山潮州講堂日前舉辦「2019年佛光寶寶祝福禮」，在父母及親友的祝福、見證中，成為觀音菩薩的契子女，未來在觀音菩薩庇佑中，保護他們都能平安、健康的成長。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼和樂氣氛、小朋友專注表情。

▲佛光山潮州講堂日前舉辦「2019年佛光寶寶祝福禮」，在父母及親友的祝福、見證中，成為觀音菩薩的契子女，未來在觀音菩薩庇佑中，保護他們都能平安、健康的成長。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

參加這項活動，有近40名來自瑞士、台南、高雄及潮州地區的佛光寶寶與160多位家長暨義工參與，他們高興、歡喜在佛菩薩座前，接受最真摯的祝福。

▲佛光山潮州講堂日前舉辦「2019年佛光寶寶祝福禮」，在父母及親友的祝福、見證中，成為觀音菩薩的契子女，未來在觀音菩薩庇佑中，保護他們都能平安、健康的成長。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼參與活動的小朋友。

▲佛光山潮州講堂日前舉辦「2019年佛光寶寶祝福禮」，在父母及親友的祝福、見證中，成為觀音菩薩的契子女，未來在觀音菩薩庇佑中，保護他們都能平安、健康的成長。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

活動在法師引領大眾於佛前舉行「觀音菩薩甘露灌頂祈福法會」，祈願菩薩的甘露遍灑，滋養每一顆菩提幼苗，讓他們在有佛法、有信仰的環境家庭中成長，培養一顆慈悲的心。並頒發每位佛光寶寶緞面『祈福證書』及觀音項鍊、智慧唸珠等精美結緣品。

▲佛光山潮州講堂日前舉辦「2019年佛光寶寶祝福禮」，在父母及親友的祝福、見證中，成為觀音菩薩的契子女，未來在觀音菩薩庇佑中，保護他們都能平安、健康的成長。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼闖關遊戲、拍手。

▲佛光山潮州講堂日前舉辦「2019年佛光寶寶祝福禮」，在父母及親友的祝福、見證中，成為觀音菩薩的契子女，未來在觀音菩薩庇佑中，保護他們都能平安、健康的成長。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

祈福法會結束後，出現佩佩豬及巧虎大玩偶，讓在場小朋友相當興奮，紛紛拉著父母要拍照。主辦單位並準備各項活潑、深具教育意涵的親子闖關活動，由潮州佛光青年擔任關主，進行向前有路(抓抓樂)、「接」大歡喜、「瓶」安吉祥等關口遊戲，現場父母加油聲、歡笑聲及掌聲不斷。

來自高雄的黃筱嵐媽媽，她覺得這是一個非常有意義的活動，今年不但帶孩子參加，更邀請朋友一同前來參與。台南來的的皓緯、駿穎，是講堂義工蔡秋惠老師的孫子，蔡老師分享大家皆為傳承而努力，也希望能留給孩子正確的信仰道路。

監寺妙辰法師表示，父母給孩子最好的禮物是信仰。孩子除了擁有家人的愛，也希望藉由佛菩薩的加持，讓孩子們生生世世能夠與佛相遇。今天在佛前已種下菩提種子，相信以後人生的道路上，會克服種種的難題，獲得更多的祝福，平安、健康的長大。

ET快訊
直播天王連千毅被捕「趴地畫面曝光」　霸氣形象瞬間崩解
即／塔巴開颱風眼甩尾！5縣市「再灌豪大雨」
連千毅被帶回高雄偵訊畫面曝！頭戴安全帽不發一語
女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」　竟成溺斃前最後身影
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新店平廣溪封溪護魚顧生態　非法垂釣檢舉獎金每件2000元

「2019新竹生活節」雨中登場人潮不減　魅力攤位商品兩小時完售

台東百人淨街撿菸蒂　1小時撿收約2.5萬根菸

花蓮市公有市場聯合促銷開跑　消費200元抽50吋電視

加強稽查學幼童車　三峽警確保孩童乘車安全

佛光山潮州佛光寶寶祝福禮　 觀音菩薩護「幼」保平安+健康

「搶成功」活動竹山鎮奪公所組冠軍！　創辦人李吉田獲贈匾額

2019峨眉鄉東方美人茶節　邀您喝好茶賞美景

腸病毒病例持續上升　新竹縣內目前尚有3校3班停課

企業有心藝起有愛　台南學甲關懷500戶弱勢家庭公益晚會

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

新店平廣溪封溪護魚顧生態　非法垂釣檢舉獎金每件2000元

「2019新竹生活節」雨中登場人潮不減　魅力攤位商品兩小時完售

台東百人淨街撿菸蒂　1小時撿收約2.5萬根菸

花蓮市公有市場聯合促銷開跑　消費200元抽50吋電視

加強稽查學幼童車　三峽警確保孩童乘車安全

佛光山潮州佛光寶寶祝福禮　 觀音菩薩護「幼」保平安+健康

「搶成功」活動竹山鎮奪公所組冠軍！　創辦人李吉田獲贈匾額

2019峨眉鄉東方美人茶節　邀您喝好茶賞美景

腸病毒病例持續上升　新竹縣內目前尚有3校3班停課

企業有心藝起有愛　台南學甲關懷500戶弱勢家庭公益晚會

泛太平洋女網／暌違12年再演詹謝血戰　詹家奪冠謝家無緣復仇

慧眼看天下／沙國油廠遇襲　油價狂飆　美嗆伊朗波灣戰雲密布

ETtoday直播SUPER STAR體育表演會　安心亞、楊丞琳獻唱　　 　

SJ沒睡趕來台灣！利特爆雷新歌：要拍MV了　集體失控洩旋律

新店平廣溪封溪護魚顧生態　非法垂釣檢舉獎金每件2000元

護理師有勇氣也有挫敗！名導掛急診啟發靈感　揭開護校3年真實內幕

住家融合工作室！9坪復古工業風袖珍宅　小房亮出大魅力

直播天王連千毅被捕狼狽趴地畫面曝　「霸氣」形象瞬間崩解

舉重世錦賽／抓舉世界紀錄被北韓超越　郭婞淳抓舉鍍銀

醫院走廊都是血、病患全躺路邊...他憶20年前921：畫面忘不了

地方熱門新聞

裝甲兵帶迷路奶奶回家　高一孫罵..

最新民調台東治安奪冠　幸福滿意..

雜糧十大經典體驗路線　關山勇奪..

即／連千毅深夜直播道歉：大家一..

萬美玲批桃園綠捷　一年內三次動..

苗栗8歲男童疑「腸病毒」猝死　..

來一趟關子嶺溫泉美食節

警穿制服買咖啡　竟遭民眾投訴懲..

超人氣戲劇夯追劇專車朝聖去

孕婦客運上吃早餐！髒話伯爆氣飆..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

黃敏惠親身示範解說防震避難

琉璃蟻入侵南台灣　居民晚上不敢..

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

更多熱門

相關新聞

最美公路封路辦路跑　台9線美景盡收眼底

連絡屏東台東間的台9線南迴公路拓寬截彎取直工程，預定12月20日全線完工通車；紀念通車，將在12月1日舉辦全台最美公路路跑「南迴公路全線通車馬拉松賽」，由於南迴公路，被 喻為全台最美公路，沿途風景秀麗，消息傳出，樂活組報名秒殺，讓許多跑友扼腕。

2019績優農產班　佳冬鄉水產養殖產銷班第8班勇奪績優

東港漁民熱心出了名　獲頒感謝狀

屏科大樂齡大學創口碑　報名秒殺

C＆B寵物系列　讓貓睡在岩石裡

關鍵字：

2019佛光山潮州講堂佛光寶寶祝福禮

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

柴油車加95無鉛　24萬飛了

急救畫面曝！5歲童蘇花公路遭重機撞　插管治療中

好市多史上最無恥退貨！店員看「購買日期」傻了

即／掀直播主之亂！　連千毅新北遭高雄警逮捕

台南廟會5白腿妹面癱熱舞！「厭世抖動」網笑瘋

使用iPhone手機6大壞習慣

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

連千毅高雄公司外真刷「一整排漢堡」

「越南新垣結衣」正面照曝　竟是知名網紅

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面