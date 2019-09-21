池袋暴走撞殺母女！88歲前院長擁財權無人敢抓　39萬網友爆氣連署：求起訴重判

▲池袋車禍當時造成多人死傷。（圖／翻攝自YouTube／ANNnewsCH）

記者林瑩真／編譯

日本東京池袋4月發生一起重大事故，87歲的飯塚幸三駕駛汽車暴走，一路連撞造成12人死傷，但卻沒有被以「現行犯」逮捕，一度引起日本社會眾怒。如今，超過39萬人連署請願書，由死者家屬於20日提交至東京地檢署，要求嚴懲飯塚幸三。

綜合日媒報導，4月19日，飯塚幸三駕駛的車輛暴走，導致多人受傷，其中，31歲的松永真菜及3歲女兒莉子因此身亡。然而，飯塚幸三卻沒被當場逮捕，事後日媒也未稱他為「嫌犯」（容疑者），反而加上「先生」（さん）尊稱，

網友起底，才發現飯塚幸三曾任前經濟產業省院長，退休後轉任法人理事長，位高權重讓他遲遲沒有被逮捕。事情一曝光，立刻在網路上點燃戰火，一共有39萬1136人簽名連署請願書，希望東京地檢署能夠重判飯塚幸三。

請願書由死亡母女的33歲丈夫代表提交，他表示，透過連署活動，他感受到「人原來是這麼溫柔、溫暖的」，不希望這份心意被浪費，為了不要再有和自己一樣痛苦的遺孀們，希望檢察官、法官們能夠嚴懲。

對此，日本警方目前仍維持原本方針，依汽車「過失致死」（過失運転致死傷）罪名文件送往地檢署。

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