「機車沒電」他掀座墊秒暈！警察工作30年沒遇過...網反哭超常見

▲ 機車電瓶被偷 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名男網友出門上班時，發現機車發不動，檢查時才發現是電瓶被偷，就連警方都表示沒遇過這種情況。不過網友們卻表示電瓶被偷絕非首例，「我電瓶被小偷調包過」、「我被偷過平安符」。

「大家有被偷過什麼很扯的東西？」一名男網友在臉書「爆怨公社」怒抱怨一波，他表示20日一早要出門上班時，摩托車突然發不動，他本以為是沒電了，身邊又剛好有電錶，便掀開座墊想量量看。

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沒想到一掀開，才發機車的電瓶竟不翼而飛，「小偷還貼心地幫我把座墊蓋回去呢！」原PO隨後報警時，連警察都說，工作30年來沒有看過偷機車電瓶的，哀嘆景氣到底有多差才會這樣。

貼文一出，有網友表示一個舊電瓶可能可以賣個400元回收價，「第一次聽到被偷電瓶」、「還有小偷換舊的電瓶給我」、「只聽過貨車被偷，機車沒有」。不過也有人表示很常遇到這種情況，只不過一般人可能不太會為了幾百元花大筆時間作筆錄，「我爸就被偷過了」、「16年前大學就被偷電瓶」。

其他網友們則是分享自己被偷過的各種奇葩物品，「電瓶還在，但隔開車箱跟電瓶的塑膠隔板被幹」、「我遇過碟盤被偷的」、「我被偷過平安符」、「一次原廠尾翼，一次一邊的後照鏡」、「被偷過機車後照鏡，害我被警察臨檢開單」、「擋泥板」。

▲原PO事後也貼上紙條警告。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO隨後也提到，他去報警時和警察相視苦笑，懷疑是附近惡質住戶刻意偷竊。他事後也在陽台加裝了監視器，且在車上貼了一張紙諷刺警告，「我在陽台架了一台紀錄器，偷一次偷不到，偷五次就偷到嚕！加油！」

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