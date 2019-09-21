韓國瑜批蔡英文「踏死外交」　呂秀蓮：用語粗鄙！完全外行

▲呂秀蓮、韓國瑜。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

對於台灣5天內接連失去索羅門、吉里巴斯兩個邦交國，國民黨總統參選人韓國瑜20日在臉書直言，蔡政府所謂「踏實外交」，根本是「踏死外交」。對此，前副總統呂秀蓮認為，韓國瑜用語不能越來越粗鄙，會用這種語詞就是「完全外行」。

呂秀蓮21日上午出席非核亞洲論壇。對於韓國瑜的說法，呂秀蓮會後受訪時表示，要當國家元首的人用語粗鄙，很丟臉，完全不懂外交的人講這樣的話，然後說要領導台灣？

呂秀蓮認為，斷交事件全民有責，若政府與全民不一起反省，未來恐面臨零邦交，基本上會造成現在局勢，要檢討的太多，現在國家認同混亂，國名、國號都讓外國人「霧煞煞」。

呂秀蓮指出，統獨紛爭造成國內不團結，主張中華民國的，對加入聯合國不努力，每次斷交碰到民進黨執政，愛護中華民國的人都在冷嘲熱諷，「難道斷交的不是斷中華民國的邦交？」

呂秀蓮提到，之後將召開記者會，邀請專家一起來討論，要當國家領導人就必須有這樣的體認與決心。

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