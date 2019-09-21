紀念921同時紓解血荒　嘉義縣小英之友會蔡易餘合辦捐血活動

▲▼嘉義縣小英之友會、立委蔡易餘及嘉義捐血站合辦公益捐血 活動，呼籲民眾捐熱血愛台灣。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今日適逢921二十周年，嘉義縣小英之友會偕同立委蔡易餘、嘉義捐血站21日在水上公所前廣場共同舉辦「2019台灣好血」公益捐血活動，理事長廖素惠、立委蔡易餘、議員林緗亭等人皆出席邀請鄉親挽袖子捐血紓解血荒，現場吸引數百人挽袖捐輸熱血，場面熱烈，首捐族或捐500cc加贈白米一包，嘉義縣農會也提供當季的火龍果，加上各贊助單位提供豐富的摸彩獎項。

▲▼民眾紛紛捲袖捐熱血。（圖／記者翁伊森翻攝）

廖素惠表示，每年都會舉辦捐血活動，今天剛好是921二十周年，心裡有很深的感概，想起當年地震發生後，全國各地捐血站出現排隊人潮，即使庫存已足夠，民眾仍不願離開現場，充分展現國人的意志力，經過這次地震台灣重生，守護台灣，也一直是我們最重要的價值，一定珍惜身邊的人，熱愛這塊土地。

▲▼嘉義縣小英之友會會長廖素惠(圖右)、水上鄉民代表蕭麗卿(圖左)一同出席捐血活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘說，921特別舉辦捐血活動，不管是250cc或500cc，不但促進身體血液的新陳代謝，對於健康也是有很大的幫助，尤其捐血是在別人需要時，無形中做了許多功德，鼓勵大家保持捐血的習慣，

林緗亭說，小英之友會年年舉辦捐血活動，不僅展現社會力，也用熱血溫暖台灣每個角落。她細數總統蔡英文三年來執政有成，從托育、青年補助、長照2.0投入，到所得稅有感減免，政府用心照顧每一個人，執政認真、熱血，而捐血更是展現台灣人民正面向善的力量，「捐血一次、愛留一世」讓熱血照亮台灣。