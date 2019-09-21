高雄男台南大內馬斗欄登山步道失蹤　警消河床尋獲已身亡

▲林男前往台南市大內區攀爬馬斗欄登山步道後失聯，警消連日搜尋，終在河床找到林男，但已死亡多時。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市一名59歲的林姓男子18日騎自行車出門，前往台南市大內區攀爬馬斗欄登山步道後失聯，家屬18日晚上向台南市善化分局報請協尋，警方請消防局派員協助搜尋，惟21日上午11時12分許，搜救人員在河床找到林男，但已死亡多時，目前正搬運下山，全案由檢警調查處理中。

據了解，9月18日上午該名59歲林姓男子（住高雄市三民區），向家屬表示要騎自行車出遊，要前往台南市大內區攀爬馬斗欄登山步道，但卻一去不返失聯，家屬於18日晚上7時46分許，向善化分局頭社派出所報案請求協尋，台南市警善化分局於18日深夜10時47分許，向台南市消防局請求支援協尋。

台南市大內消防分隊出動消防人車於深夜11時16分到達頭社派出所了解狀況，並陸續出動21車60名警義消人員投入搜尋工作，由副大隊長蘇偉誠指揮，經18、19、20日搜尋未果，21日上午11時12分許，搜救人員在離馬斗欄指揮站約300公尺處河床尋獲林男，但林男已死亡多時，目前由搜救人員協力搬運林男遺體下山中。

消防人員指出，林男被尋獲位置距離指揮站約1.5公里多的山路下約20幾公尺深的河床找到，林男外觀有稍許擦傷、胸部腫脹，懷疑林男是從山路不慎跌落致死。台南市善化分局已通知死者家屬，並報請檢察官相驗，查明林男真正死因中。

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