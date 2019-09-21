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開車族加油要快！　下周汽、柴油估漲0.5元、0.9元

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加油站,加油。（圖／記者何雨忠攝）

▲隨著國際油價上漲，預估下周汽油零售價格每公升約調漲0.4元或0.5元，柴油則調漲0.9元。（示意圖／記者何雨忠攝）

記者紀佳妘／台北報導

開車族加油手腳要快，隨著國際油價持續走揚，預估國內油價也會跟著上漲，汽油每公升調漲0.4元或0.5元、柴油漲0.9元，其中95無鉛汽油每公升來到28.7元、28.8元，步步逼近30元大關，不過實際價格則依中油22日中午公告為準。

沙烏地阿拉伯油田近期遭無人機攻擊，影響石油產量，推升國際油價上漲。按照浮動油價調整機制作業原則，以及不考慮亞鄰最低價、平穩機制條件，預估下周汽油每公升調漲0.8元、柴油調漲0.9元。

請繼續往下閱讀...

不過，若按照油價公式後考量亞鄰最低價，中油預估將吸收汽油漲幅0.3至0.4元，因此推估汽油調漲0.4元或0.5元、柴油0.9元，調整過後的參考零售價格依序為中油92無鉛汽油每公升27.2元或27.3元，95無鉛汽油28.7元、28.8元，98無鉛汽油30.7元、30.8元，超級柴油25.5元，但實際調整金額仍待中油周日中午12時公布。

另與油價相關的指標原油價格，截至20日每桶來到每桶64.75美元，比上周的60.73美元上漲4.02美元，至於本周新台幣兌美元匯率與上周相比，本周來到新台幣31.005兌1美元，比上周的31.189兌1美元，台幣略微升值0.184元。

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