要求調查敵手兒子！川普遭爆施壓烏克蘭總統8次　律師認了

▲烏克蘭總統澤倫斯基7月與美國總統川普通話。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普近期陷入醜聞風暴，他被指出對國外領導人隨便做出承諾。另外，一名知情人士20日還透露，川普7月曾透過電話施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），要求對方調查爭取2020民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的兒子。拜登知悉報導後發表措辭強烈的聲明，抨擊川普濫用權力。

CNN報導，這通電話發生在7月25日，知情人士透露，川普藉機施壓澤倫斯基。《華爾街日報》率先援引多名知情人士消息指出，川普要求澤倫斯基調查拜登的兒子杭特（Hunter）；他告訴烏克蘭總統，應該與川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）合作，華府的人都想知道指控是否屬實。

消息人士告訴CNN，在那通電話中，川普並未討論懸而未決的的援助計畫，這代表對話中可能沒有明確的交換條件。拜登20日則發表聲明回應，如果報導屬實，川普正是毫無底線濫用權力，貶低自己的國家，「這種行為尤其令人憎惡，因為這剝削國家的外交政策，為了政治目的而侵蝕我們的國安。」

▲美國總統川普被爆料施壓烏克蘭總統。（圖／路透社）

拜登指出，川普利用美國的權力、資源施壓一個主權國家，為了獲得自己政治上的利益，就迫使還在俄羅斯直接影響下的烏克蘭破壞法治，「這種明顯的腐敗，傷害並削弱我們的政府機構，使其成為個人政治仇殺的工具。」他認為，川普至少要立刻公開通話紀錄，以便讓美國人民做出判斷。

朱利安尼19日透過CNN表示，他在調查過程發現有關拜登的事件，拜登為了想解僱一名調查他兒子的檢察官，因此賄賂烏克蘭總統。朱利安尼最終承認，他有要求現任烏克蘭政府調查拜登。

被問及是否向烏克蘭總統提及拜登時，川普20日試圖轉移焦點，「我討論什麼並不重要。」他說，應該有人去調查拜登的陳述，「因為那是可恥的，他（拜登）談到除非特定檢察官撤案，否則他不會向某個國家提供數十億美元。」

《華爾街日報》指出，川普在7月的通話中，對澤倫斯基施壓約8次，要求對方就拜登的問題與律師合作。