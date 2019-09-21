林志成約戰館長倒數！開放試探「神龍拳+霸王腿」...撂話：當場暴斃不負責

▲林志成曾嗆聲要18秒打趴館長 。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠、戴若涵／台北報導

55歲前健美國手林志成曾奪下「世界終極格鬥王」6連霸！先前多次放話要挑戰館長陳之漢，還嗆聲「18秒把你打趴」，引發網友熱議，但比賽時間、地點卻是不斷變動。林志成21日再度出聲，表示29日下午將在自由廣場舉辦「世界盃炎黃子孫武狀元擂台賽」，再嗆聲「如果當場暴斃，本人全不負責任」！

林志成21日再度傳訊給媒體，指出距離比賽日期29日下午3至5時，僅剩8、9天的時間，第一屆世界盃炎黃子孫武狀元擂臺賽的第一位武狀元即將誕生，表示「大家可以見證林總教練打倒陳之漢館長的魔咒神話，陳之漢館長專門教壞社會年輕學子敗壞道德觀念的一個惡瘤」。

▲林志成認為，館長是專門教壞社會年輕學子、敗壞道德觀念的惡瘤。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

他表示，當天大家有機會見識他從幼學習的中國武術，例如如來拳、神龍拳以及霸王腿，現場開放試探他的實力，「但是如果當場暴斃本人全不負責任」。

「本人第二次也是最後一次再傳給全台灣各單項協會」，林志成向職業拳擊、職業摔角、善搏、散打、格鬥、健力、健美、舉重、國術、拳術、跆拳道、空手道、柔道、詠春拳、太極拳、八擊拳理事長們喊話，希望他們能派出高手來參加擂台賽。

他宣稱，總冠軍將獲得100萬元新台幣、價值上萬元的獎盃，以及用上萬元的純金箔刻製的獎狀，上頭也會刻上冠軍姓名。

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