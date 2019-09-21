路易莎女店長「K奶深溝」勾魂　男網友闖門市聞香...見本尊傻眼：垮了

▲網友驚見大奶薇薇本尊感到很失望，但也有人認為只是沒有刻意集中托高。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

網路上頻頻有正面店員曝光，近來最紅的，就是台中的咖啡店員「大奶薇薇」，因胸前偉大加上白皙肌膚，獲得不少關注，但有網友聞風而去，想一親芳澤，確認為「大奶薇薇」的胸前沒有照片上那麼堅挺、豐滿，感到大失所望。

大奶薇薇本名張薇亞，是台中咖啡店的店長，身高174公分的她，有著K罩杯的傲人胸圍，粉絲頁一度多達46萬人追蹤，但因為不時曝光清涼照，人紅遭妒，粉絲頁常被關閉，讓大奶薇薇感到很困擾。大奶薇薇雖然擅長展現身材優勢，但是認為工作要有專業架式，因此僅會小露乳溝。

請繼續往下閱讀...

▲大奶薇薇靠著傲人K罩杯，成為近來爆紅的正妹店長。（翻攝大奶薇薇臉書）

不過最近有網友特地到大奶薇薇工作的門市聞香，雖然見到本尊，確認為她的胸形不像網路上這麼豐滿，甚至略為垮乳，感到相當失望，不過也有女性網友幫忙解釋，日常工作為了方便，本來就不一定會刻意集中托高，對女生太過要求了。



更多鏡週刊報導

項婕如「第一次」壓力大到哭 搭檔小樂被封最萌CP

【獨家】早耳聞「醫界王陽明」婚後不安分 再爆阿嬌只是「抓不到證據」

賴弘國約炮大胸女網紅？ 阿嬌回應了