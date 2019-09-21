囂張男一路尾隨女學生…樓梯間「手大膽前伸」兩度偷拍裙底風光

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名高中女生母親20日晚間在臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」PO出影片，「請住在蘆竹南崁的大家留意，現今的社會越來越可怕！」畫面中，一名年約20歲上下眼鏡男尾隨女兒進入社區，在樓梯間兩度低頭偷拍裙底風光，行徑相當囂張！蘆竹警分局21日已派員在該社區附近搜查可疑人士，希望盡快找出偷拍男到案。



▲桃園一名高中女生母親在臉書PO文，「一名男子尾隨女兒回家，竟大膽偷拍裙底風光，請大家留意」。（圖／翻攝自蘆竹南崁資訊大小事分享團）

據臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」貼文顯示，影片中偷拍男尾隨一名高中女生進入社區大樓，趁上樓梯時兩度以手機從後方偷拍女生裙底風光，做案過程都被社區監視器清楚拍下；女生母親貼文請求大家協助，網友回應「真的有病、變態、真他媽的人渣、讓妹妹隨身帶防狼噴霧、好噁心的變態！」

▲蘆竹警方21日上午到社區附近請居民指認偷拍男子身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局接獲報案，21日上午已派員警到社區附近調閱監視畫面，並將偷拍男子截圖請住在附近居民指認，希望盡快找到這名行徑囂張的偷拍男到案說明。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►2男摩鐵開毒趴迷昏傳播妹 廁所衝刺完又上床…女隔天驚醒怒告



►男遇警盤查冒用弟名應訊 警鷹眼查出是酒駕通緝犯順利歸案

►詐騙集團盜用臉書LINE帳號詐財 警1天內逮獲車手、幹部3人