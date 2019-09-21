5天斷2邦交國　呂秀蓮批蔡英文：不是只當候選人

▲呂秀蓮、蔡英文。（合成圖／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／綜合報導

台灣在短短5天內，接連失去索羅門、吉里巴斯兩個邦交國。對此，前副總統呂秀蓮21日認為，總統蔡英文要花更多心思保國衛民，不是只當候選人。

呂秀蓮21日上午出席前國策顧問、民主鬥士謝聰敏追思會。針對台灣接連失去2個邦交國，她受訪表示，台灣5天斷了兩個國家，蔡英文要花更多心思去保國衛民，不是只當候選人。

繼16日索羅門群島後，吉里巴斯20日也與我國斷交，改與中國大陸建交。涉外人士透露，在交涉過程中，吉里巴斯向我國獅子大開口，要求一架價值約7000萬美元的737客機，但我國拒絕，而吉里巴斯轉向與大陸交涉，陸方「殺價」用3000多萬美元的C919來換。

對於短短5天之內，接連失去2個邦交國，蔡英文20日表示，對於中華民國與吉里巴斯斷交，政府全程都有掌握，外交團隊也盡全力，面對吉里巴斯所做的決定非常遺憾，選擇台灣這樣一個真誠的朋友，去當中國大陸的棋子，是一個很大的錯誤。

蔡英文提到，「根據我們所掌握的情資，在選舉前這段時間，中國還會用各種方式，繼續對台灣打壓、脅迫。他們的動作只會更多、不會減少。」她也要堅定告訴中國大陸，對於一國兩制，只有三個字「不可能」。