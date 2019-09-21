史明生前最後一句話：台灣要贏　蔡英文要贏、要連任

記者陶本和／台北報導

台灣革命家史明20日晚間辭世，史明教育基金會21日下午在北醫舉行記者會，董事長黃敏紅轉述了史明生前的最後一句話，「台灣一定要贏，要贏要讓蔡英文繼續，蔡英文要贏、要連任」。

黃敏紅在記者會上表示，一直到了現在，還是很難接受歐吉桑已經離開，大家以為他還會有時間陪大家，「能陪我們到明年大選之後。」

▲史明。（資料照／記者林敬旻攝）



對於在臉書上，有許多人發文表達哀悼，黃敏紅表示，很多台灣人都表達了感傷，也有很多人睡不著，他已經103歲，很長了，也很精采，對台灣沒有虧欠，剩下的就是台灣要如何走自己的路。

黃敏紅指出，歐吉桑在人生的最後，所說的話是，「台灣一定要贏，要贏要讓蔡英文繼續，蔡英文要贏、要連任」。她說，蔡英文先前聽到史明住院，就立刻趕過來看他了，但當時歐吉桑已經無法說話了。

在史明生前的狀況方面，北醫附醫院長陳瑞杰表示，他的家人日前發現他出現膿痰、食慾下降、倦怠和全身虛弱，17日上午將他送到急診，醫師發現史明有肺炎和脫水現象，因此安排住院治療。

陳瑞杰表示，住院的隔天，團隊發現史明出現呼吸窘迫，因為他生前有預立安寧緩和醫療意願書，拒絕插管和心肺復甦，因此院方採取輕度治療，但年事已高，不敵病魔引發多重器官衰竭，在昨晚11點9分過世。

▼史明辭世北醫記者會，史明教育基金會董事長黃敏紅。（圖／記者葉南州攝）

