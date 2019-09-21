▲ 新北啟動「校園兵役巡迴服務」，助特教生擺脫免役邊緣人。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

為讓家長提前了解家中特教生是否需要服役，避免沒有身心障礙手冊或是重大傷病的身障生，被判定為正常體位而入伍，新北市政府民政局首創「特教生兵役校園巡迴服務專案」，利用親子日進入校園與家長面對面說明役男需知，現場收件並於一個月內回覆是否免役，維護特教生權益也讓家長放心。

民政局表示，智能不足或是學習遲緩，若沒有主動提供診斷證明書，不容易在體檢時檢查出來，讓一般學校特教生容易淪為「免役邊緣人」，外縣市就曾有特教生役男因不擅表達自身的狀態，體格又是正常體位，等進入部隊服役，無法適應團體生活才發現智能不足被驗退。

市府利用家長日進入校園座談第一線與特教生家長互動，除了直接掌握特教生狀態，校園宣導前也會提前請家長提供診斷證明、校內成績等資料讓役政人員能現場諮詢，並將相關資料帶回市府由專人做體位判定，避免役男在體檢時因不擅表達，導致誤判體位而入伍。



2019年特教生校園巡迴服務的學校，目前包括板橋高中、丹鳳高中、三重商工、淡水商工、新北高中、能仁家商及鶯歌工商等7所學校，上半年總計有139位特教役男及家長參與，收件52件，其中有41件取得免役資格。此項創舉也獲得役政署的肯定，在今年全國各縣市役政單位的講習會，分享這樣項服務成果，希望帶動各縣市共同推廣，以協助更多特教役男面對當兵大事。

板橋高中資源班特教老師王巍潔說，為使役男入營前掌握兵役資訊，市府自2014年起辦理校園兵役宣導活動，今年首次加入特教生，根據學生個別狀況及需求，提供專人諮詢，吸引不少家長帶著孩子一起參加。這項巡迴服務可讓符合資格的特教生至少提早半年取得免役證明，若役男繼續升學，則至少比原預定取得時間又提早4年，省掉很多等待時間，讓役男可以提早做職涯規劃。

民政局長柯慶忠表示，特教生校園兵役宣導是協助兵役問題收件，並安排後續兵役體檢事宜，提供兵役法令諮詢，也以「一條龍」的方式，輔導符合免役體位的特教生取得免役資格，免去家長為了提供社政單位證明來回奔波之苦。校園巡迴列車將持續與新北市各高中職設有普通特教班的學校聯繫，對於高一至高三的特教生，也提供免役申請相關諮詢服務。如對校園巡迴宣導有需求者，可致電民政局張小姐02-2960-3456分機8092，將有專人服務。

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