兩岸網文大賽台青奪首獎　馬曉光：網路文學填滿青年交流的空白

▲台灣作家宴平樂獲得第二屆兩岸青年網路文學大賽一等獎。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／杭州報導

隨網際網路發展，兩岸文學交流新形勢得到昇華，在今（21日）於杭州舉辦的第二屆兩岸青年網路文學大賽上，再度有台灣作家獲一等獎殊榮，將與浙江文藝出版社推進合作。國台辦發言人馬曉光說，這些年兩岸交流方方面面、迅猛發展，但恰恰有個空白，就是網絡，透過這個比賽和平台，能更豐富青年交流的內涵。

該網路文學大賽由浙江文藝出版社主辦，今年作為浙江．台灣合作周系列活動之一，21日的頒獎典禮上包括國台辦新聞局長馬曉光、中宣部進口管理局副局長趙海雲，浙江省台辦副主任周晁利、浙江出版傳媒總經理朱勇良等，以及兩岸超過30位作家齊聚。

本屆大賽舉辦階段，共徵集到682件網路文學作品，較去年翻倍成長，涵蓋了歷史、言情、奇幻、科幻、懸疑、都市等領域，台灣方面有200名作者參加，最後一階段選出兩岸32個作品和作家赴杭州領獎。其中，年紀最小的台灣作家齊綸還在讀高中，年僅16歲，就以「獵魔．台北城」作品榮獲三等獎。

▲兩岸網路文學作家齊聚，和大賽嘉賓、評審等合影。

值得注意的是，本屆大賽更有兩位視障人士參賽，展現對文學交流的熱忱，分別是來自台灣的特教老師李堯，以「飄零的歌聲」作品獲得優秀獎，來自大陸的薄荷酒（筆名），以作品「夜霧柏林1937」獲得最佳創意獎。

而在台灣作家於一、二、三等獎獲獎部分，其中宴平樂以作品「六合槍」獲得一等獎，M-T奶茶、齊綸的作品「 發條森林」、「獵魔．台北城」獲得三等獎。

▲台灣作家宴平樂（左二起），以及寫作作品「彌天記」的大陸作家夜行仙，雙雙獲得一等獎殊榮。

宴平樂雖然是學電機出身，但熱愛民初軍閥混亂時期的歷史故事，因此以此為背景寫出作品「六合槍」，既有東方傳統武術，也有兒女情愫在其中，他出了在台灣出版過多本玄幻作品，更是知名網路內容農場《鍵盤大檸檬》的特約作家。他表示，希望藉由獲獎與陸方出版社合作，西進拓展市場。

去年獲得一等獎的台灣作者納蘭採桑也在會上分享心得，她表示台灣網路文學以玄幻、言情為主，但她對歷史內容更有興趣，近期構思的作品就是以明代背景為主題。因此，從寫華文小說之初，她的目標就是放眼兩岸市場，趁年輕開創自己的文學之路。

除頒獎外，主辦方也邀請在業內被稱為「大神」的網絡文學作家—發飆的蝸牛分享求學過程中，艱辛的創作之路，藉此勉勵兩岸青年創作者；同時，同樣在第一屆獲得一等獎的大陸作家葉童耀，也舉辦長篇小說作品《失落世界》首發儀式。最後，由兩岸代表共同啟動第三屆兩岸青年網絡文學大賽。

馬曉光指出，這些年大陸對台政策的亮點，就是願意跟台灣同胞分享大陸發展的機遇，藉由網文大賽搭建平台，承載大陸網絡文學的巨大市場潛力，將有助於兩岸青年在增進交流的同時，得到在自身未來發展中，取之不盡的富礦。

▼國台辦新聞局長、發言人馬曉光。

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