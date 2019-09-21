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買網拍要注意！網購平台個資外洩　2女遭「假客服」詐3萬元

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▲▼2名女子在網路買美妝品，共計遭詐騙集團騙走3萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2名女子在網路買美妝品，共計遭詐騙集團騙走3萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，台南1名女子在購物平台選購美妝品，卻接到詐騙集團自稱客服人員，佯稱誤投訂單要重新設定，女子不察直接將到提款機配合操作，最後損失5千多元，另名北市女子也慘遭受害，遭詐2萬5千元得逞。

刑事局警方指出，家住台南的23歲鄭姓女子以及北市25歲的鍾姓女子，日前在網路購物平台「MKUP美咖」消費，卻接獲自稱客服人員來電，稱生訂單被操作成分期付款，要被害人到ATM到協助查帳。

鄭女最後配合詐騙集團確認，卻不小心將錢全部匯出給對方，損失5千多元台幣，另名鍾姓女子則因收到錯誤帳號無法匯款，但最後詐騙集團還是要鄭女將錢領出來換成遊戲點數回傳「取消分期」，慘被詐走2萬5千元台幣。

根據165反詐騙專線統計，108年1月至8月高風險賣場前五名分別是MKUP美咖(報案件數410件)、小三美日(352件)、讀冊生活(260件)、Booking.com(196件)及HITO本舖(192件)。民眾欲在電商平臺購買商品，務必確保該平臺具有良好的資安審核機制，以免開心購物後反遭盜取個資詐騙，得不償失。

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