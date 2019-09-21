維護山城行車安全　台南玉井警在台3線北寮段攔查取締大型重機

▲台南市警玉井分局，會同環保局、交通警察大隊及麻豆監理站等單位，於台3線與台20線交會處北寮外環道，執行防制車輛改裝聯合稽查工作。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警玉井分局9月21日週六上午，會同環保局、交通警察大隊及麻豆監理站等單位，於台3線與台20線交會處北寮外環道，執行防制車輛改裝聯合稽查工作，計攔查機車80部、執行噪音檢測8部、取締車輛改裝等交通違規12件。





玉井分局長楊青垂有鑑於以往執行本項專案，地點都選定在楠西區台3線369.5公里鹿田派出所前，本次特地機動調整取締地點，以符合在地居民心聲。因為南化區各里都有居民反映，每逢週休假日，皆有大量重機車隊進入山區，其中極少部分改裝排氣管車輛，發出之高分貝噪音，已嚴重影響居民安寧，山區居民十分歡迎遊客進入遊玩，但希望不要製造噪音及超速行駛，以免影響居民生活安寧及交通安全。





玉井分局長楊青垂表示，山區景色怡人，轄區台3線、台20線路段假日湧入大量出遊車隊，故玉井分局每月皆會洽請台南市環保局及麻豆監理站配合，至該轄執行防制車輛改裝聯合稽查工作，並請台南市警交通警察大隊，出動警用大型重型機車配合機動攔查取締，使重機車隊騎士能心生警惕、進而知法守法，確保山區居民之安寧。