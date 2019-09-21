2男摩鐵開毒趴迷昏傳播妹　廁所衝刺完又上床…女隔天驚醒怒告

▲桃園市林姓與許姓男子去年8月在摩鐵開毒趴，找來傳播妹助興，卻以迷姦水迷昏後接力性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓、許姓男子去年8月相約在摩鐵開趴，臨時找來傳播妹坐檯助興，林拿出含有K他命成分香菸讓傳播妹抽，還騙其喝下俗稱摻有2種新興毒品的「迷姦水」飲料，林男趁傳播妹藥性發作後帶至廁所以站立姿勢從後硬上得逞，許男見其癱軟無力接力性侵得逞，傳播妹隔天清醒後見自己全裸躺在床上立即報警處理；檢方偵結將林、許依加重強制性交、趁機性交罪提起公訴。

檢警調查，22歲的林姓男子、27歲的許姓男子於去年8月17日晚間10時許在桃園區某汽車旅館開趴，找來傳播妹坐檯助興，將含有K他命成分香菸供許與傳播妹施用，林見時間成熟，趁傳播妹不注意之際，將俗稱「迷姦水」的二級毒品，偷偷摻入汽水飲料中，誘騙傳播妹喝下。

果然，傳播妹喝下沒多久就出現意識不清與頭暈症狀，林佯稱扶其至廁所，卻逼迫其面對牆壁，以站姿從後硬上性侵，傳播妹抵抗卻無力阻止被林性侵得逞，過程中傳播妹因反抗導致左眼眶、四肢多處擦傷；林性侵後再把癱軟無力傳播妹移至房間床上，一旁等待許久的許男認為有機可趁，利用對方衣衫不整且癱軟無力，趁機性侵得逞。

翌日清晨6時許，女子清醒後發現自己幾乎全裸且全身疼痛，立即打電話向友人求救並報警處理。

檢警偵訊時，林坦承有對女子在廁所性交，但未違犯其意願，結束後還替女子包上浴巾攙扶至床上休息；許也辯稱，自己也喝下不明飲料，後來也跟著女子一同在床上昏睡；但女子指證，隔天發現自己全裸，全身多處受傷，許男則躺在旁邊睡，醫院也驗出女子尿液中有多種毒品成分，其內褲與下體也採集到許的DNA。

檢方認為，林、許犯行明確，偵結依藥劑方法強制性交、趁機性交罪嫌分別提起公訴。

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