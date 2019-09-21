蔡英文3年丟7邦交國破紀錄　張善政：讓我國外交與北韓一樣艱困

▲國安會秘書長李大維、總統蔡英文、外交部長吳釗燮。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

太平洋國家索羅門群島本月16日與我國斷交後，吉里巴斯也在20日與我國斷交，讓我國邦交國減少至15個。根據統計，總統蔡英文上任3年來已丟掉7國，打破前總統陳水扁8年丟掉6國（斷交9國，邦交3國）的紀錄。國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政質疑，蔡英文空話治國，讓中華民國外交處境變得與北韓一樣艱困。

韓國瑜國政顧問團21日上午舉辦記者會，張善政表示，當一個國家發生斷交時，外交部長就應該下台，這是責任政治的表現，但蔡英文慰留外交部長吳釗燮背後原因也可理解，那就是在蔡政府執政下，可預見斷交潮，民進黨勢必沒有這麼多外交部長可換，所以「真正該換的是蔡英文」。

張善政說，蔡政府執政三年多就丟七個邦交國，凸顯兩岸與外交政策方向長期出問題，蔡英文在批評對岸的同時，也應自我反省，拿出實際行動，否則承認我國主權的國家愈來愈少是什麼捍衛主權？今天蔡政府才是真的外交休克。

張善政也擔憂，即將簽署的10+6區域全面經濟夥伴關係協定（RECP），東亞與東南亞僅中華民國與北韓未加入，蔡英文還有什麼臉競選連任？蔡英文總統空話治國，讓中華民國外交處境與北韓一樣艱困。