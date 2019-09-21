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台中拜廟　韓國瑜：歡迎大家來！高雄絕對沒有街頭槍聲大作　

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▲韓國瑜出席台灣寺廟金蘭會會員大會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲韓國瑜致詞希望宗教發揮安定人心作用。（圖／記者鄧木卿攝）　

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜21日到台中市參加由80間宮廟所組成的台灣寺廟金蘭會，韓致詞表示，每間宮廟都是豐富遺產，即使是門神也都可以有文創、有故事，下次金蘭會輪由高雄主辦，高雄好吃又好玩，人也熱情，他歡迎大家來高雄玩，街頭絕對沒有槍聲大作。

▲韓國瑜出席台灣寺廟金蘭會會員大會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲韓國瑜與盧秀燕、顏清標等人高喊凍蒜。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜上午到達清水區紫雲巖時，受到現場大批韓粉包圍，並且不斷高喊「總統好」，韓先是參拜媽祖後再和紅黑派要角閒聊，包括台中市長盧秀燕、立委江啟臣和顏寬恒、前總統府秘書長廖了以、前議長張清堂、議長張清照，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副議長顏莉敏和前台北縣長周錫瑋等人。

▲韓國瑜出席台灣寺廟金蘭會會員大會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲顏清標、張清堂先抵達等候韓國瑜。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜出席金蘭會會員座談時致詞表示，今天來參加台灣寺廟金蘭會，特別有意義，因為剛好是921大地震20週年，921大地震帶給人民心理傷痛太大，大家一輩子祈禱的就是能過平安好日子，他相信大家一顆心都希望台灣土地，能遠離災難，人民能幸福、快樂。

▲韓國瑜出席台灣寺廟金蘭會會員大會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲顏清標和韓國瑜交頭接耳。（圖／記者鄧木卿攝）

他說，這兩天他接觸到一些到歐洲開創事業的台灣年輕人，用寺廟的門神當作文創，把門神的故事、寺廟的歷史說給歐洲人聽，少年郎從宗教找到靈感，用商業化的方式推銷出去，因而造成轟動，原來每座寺廟都是豐富的遺產，裡面都有非常棒的故事，廟方應該把這些故事講出來，尤其是最近台灣問題很多，1個禮拜有2個國家斷交，因此希望寺廟能成為人民精神上的寄託，穩定民心，大家一起關心弱勢族群，讓台灣的社會更祥和、更美好。

▲韓國瑜出席台灣寺廟金蘭會會員大會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲張清堂和韓國瑜交頭接耳。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜說，下次金蘭會輪到高雄市內門區主辦，他歡迎大家來高雄玩，高雄又好吃又好玩，人民又熱情，治安沒有那麼差，請放心，絕對沒有街頭槍聲大作這回事。

▲韓國瑜出席台灣寺廟金蘭會會員大會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲清水紫雲巖前聚集大批韓粉。（圖／記者鄧木卿攝）

台灣寺廟金蘭會全台共有80間會員宮廟，每3個月舉辦1次會員大會，這次由清水紫雲巖主辦，宗教界利用這次難得的機會與台中市紅黑派力邀韓國瑜出席，表達團結支持的態度。

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