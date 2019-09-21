貿協攜手JETRO HCM媒合台日企業　共同拓展越南市場

▲越南台日企業媒合會辦理成效佳，獲得台日企業支持與肯定。（圖／外貿協會提供）

記者紀佳妘／台北報導

外貿協會攜手日本貿易振興機構胡志明市辦事處（JETRO HCM）舉辦越南台日企業媒合會，共有40多家台灣與日本企業參與，進行一對一媒合，成功搭建台日交流平台。

越南台日企業媒合會於台商群聚的平陽省新城舉行，涵蓋26家電機電子、機械設備與金屬加工的優質台商，包含台達電子越南分公司，力菱機電有限公司與廣錩精密工業有限公司等，另有21家日商參與，包含知名商社丸紅、三菱、本田商事及新日鐵住金等大型日商，與我商進行一對一媒合。

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外貿協會副董事長莊碩漢表示，外貿協會與日本貿易振興機構經過多年的密切互動，「台日共同拓展第三地市場」的主要目標即是創造一個有效的互動平台，增進台商、日商對彼此的了解與認識，進而促成產業鏈結與合作。

JETRO HCM所長Hirai Shinji指出，台日合作是JETRO重要的業務之一，繼9月3日在印尼辦理台日企業合作媒合會後，相信這次在越南的活動也能帶來豐碩的成果，尤其日本與台灣皆是越南重要的外資來源，截至去年，日本是越南第2大外資，台灣是第4大外資，相信台日企業合作共同拓展越南市場，定能為雙方帶來更多的商業機會。

在這次洽談會中，日商對於台商的原料供應與機械設備有較高的興趣，像是日本丸紅商社對宏恩集團旗下群聚國際PP、PE等塑膠原料有高度採購興趣，後續金額達數十萬美元；受到越南持續吸引外資進駐，廠房擴建快速影響，販售空調箱、電力設備的力菱機電與4家日商商談，新日鐵住金與三菱集團對於力菱機電台商提出的廠房規劃與電力設備等興趣濃厚，後續商機上看千萬美元，活動後續商機金額達2,100萬美元。

台商表示，這次活動儘管不是越南首見的台日活動，但相較往年效果更佳，主要也是因為平陽省台商工廠較多，吸引台日商積極參與，日商也對於外貿協會與日本貿易振興機構推薦的台灣業者有較高的信任，形成雙方合作的良好開端。不過，台商認為，與日商做生意需要長時間的磨合，後續還是得靠自身產品與不斷互訪，建立互信關係，才能長久合作。