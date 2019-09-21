「危老條例」容積獎勵明年落日　李彥秀喊修法延長2年

▲台北市建築師公會舉辦「九二一地震二十週年檢討會」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

今年是921大地震20週年，台北市建築師公會20日與國民黨立委李彥秀及多個產官學團體舉辦「九二一地震二十週年檢討會」，李彥秀致詞時強調，「這不是公聽會是檢討會」，她表示將在立法院新會期再提出危老條例時程容積獎勵延長兩年的修法，她相信這應該是不分藍綠、大家可以有共識的地方，也會透過國民黨團的力量，讓34席立委能夠全力支持。

危老條例的10%時程容積獎勵，將於2020年5月9日截止，目前已有國民黨立委李彥秀及親民黨立委陳怡潔提出修法，希望將時程獎勵再延長兩年。然而，內政部營建署已多次對外表態傾向不延長，預計緊接而來的立法院新會期，此案也將成朝野攻防焦點。

台北市建築師公會20日與國民黨立委李彥秀及多個產官學團體舉辦「九二一地震二十週年檢討會」，包括中華民國全國建築師公會、社團法人新北市建築師公會、中華民國建築技術學會及台灣建築學會皆到場出席。

台北市建築師公會理事長黃秀莊表示，民國86年以前的建築技術規則，對地震力尚無考慮韌性因素，一般認為民國86年以後，在建築技術規則下訂定「耐震設計規範」，開始引入韌性觀念，對耐震有長足的進步，因先前的技術規則都有所不足，所以才造成921發生這麼大的災害。

黃秀莊說，依據當時規範規定，所建造的建築物到底能承受幾級地震， 從來沒有專家提過，也引起人民疑惑，公部門應該給人民一個澄清。此外，內政部營建署近日成立「安家固園」計劃，全面推動老舊危險建築物耐震能力快篩及後續耐震評估與補強措施，為了因應地震災害，但成績如何仍有待觀察。

▲921地震雲林縣斗六市觀邸大樓倒塌。（圖／慈濟基金會提供）



李彥秀表示，立法院內政委員會長期以來都在談都更怎麼處理、條文怎麼修正才有機會加快腳步，但目前看到全國的都更速度「邁出去的腳步非常非常緩慢」。李彥秀說，今年是921大地震的20週年，「那晚清晨的一震，震死了2400個人」，對於全台灣來說是多麼慘痛的記憶，也代表了2400個家庭的痛。

李彥秀指出，921大地震後政府開始了相關法規的修正，後來又面對到台南大地震、美濃大地震及花蓮強震等，仍舊顯示目前台灣建築物的防震還有很多地方必須調整，而調整的層面應該在立法院的修法、行政院的想法，以及配合地方政府的執行，才有機會真正讓民眾對於都更老建築的意願加快。

李彥秀指出，政府兩年前開始推動的危老條例，就是希望讓現在不符合耐震法規的建物有更多機會可以重建，這也是「防災型都更」的概念，接下來各縣市政府針對防災型都更也好、危老條例也好，對城市應該要有更全面性的規劃，特別是危老條例的10%時程容積獎勵將在明年五月到期，對於很多住戶跟所有權人來說，腳步時間壓縮得非常緊湊。

李彥秀表示，她將在立法院的新會期，再提出危老條例時程獎勵延長兩年的修法，也思考是否有必要將時間拉得更長，同時行政單位與地方政府也應該說明，整體法規在執法、協調及配合上遇到哪些問題，光就台北市申請的案例就已經不多，因此在中央法規的配合上絕對有必要做調整，也希望可以在本屆立法院的最後一個會期有機會達成任務。

李彥秀認為，無論是危老條例的修正，或是其他配合的相關法規，都必須趕快加緊腳步，她相信這應該是不分藍綠、大家可以有共識的地方，也會透過國民黨團的力量，讓34席立委能夠全力支持，她也相信這樣的法案在立法院應該不分黨派都要支持。