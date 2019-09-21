　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3000「喪屍」湧入51區城鎮！　響應「硬闖」號召...2外星人迷被逮捕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 外星迷們打扮成ET模樣，超嗨朝聖51區，和站崗軍人成鮮明對比。（圖／路透）

▲外星迷們打扮成ET模樣，超嗨朝聖51區，和站崗軍人成鮮明對比。（圖／路透，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國內華達州的軍事基地「51區」，一直以來都是UFO迷的「聖地」，他們相信這裡是外星人基地。6月時有網友發起「硬闖51區，他們阻止不了我們所有人」（"Storm Area 51, They Can't Stop All of Us".）活動，有超過200萬網友響應。活動也於20日如期登場，目前51區附近的城鎮出現約3000人，但只有近百人真的跑到美軍極機密基地「51區」的第一道大門前，甚至有2位「外星迷」在還沒看到外星人之前，就被警方逮捕。

▲▼ 外星迷們打扮成ET模樣，超嗨朝聖51區，和站崗軍人成鮮明對比。（圖／路透）

據BBC報導，加州大學生羅伯茨（Matty Roberts）6月在臉書上開玩笑地號召外星迷們，9月20日一同到51區「朝聖」，該活動發布數天內立刻引發轟動，吸引超過300萬網友表示有興趣參與，希望能一睹外星人風采。儘管活動清楚標示是場玩笑，但當地官員仍預計參加人數大概會有3-4萬人左右，看守軍方對此也嚴陣以待。

但其實51區作為美國軍事基地，警戒森嚴，附近標誌也清楚告知決不會容忍入侵者。所幸最終大多數外星迷都是鍵盤參與，只有約75人真正到場同樂，沒有人敢試圖闖入，唯一在活動中被捕的只有兩人，其中一名是在入口附近偷尿尿的男子，而另一名婦女則因未公開的原因遭逮。

▲▼ 外星迷們打扮成ET模樣，超嗨朝聖51區，和站崗軍人成鮮明對比。（圖／路透）

▲▼ 外星迷們打扮成ET模樣，超嗨朝聖51區，和站崗軍人成鮮明對比。（圖／路透）

整場活動氛圍喜悅熱烈，宛如小型慶典，外星迷們紛紛打扮成ET的模樣，手中還舉著標語。來參加的布朗（Nathan Brown）表示，「我有點失望，因為人數比網路上說要來的人的還少。」

場上也記錄下許多趣味畫面，例如記者播報時，意外錄下身後一名「喪屍」雙手朝後飛奔而過。網路上還紛紛出現許多移花接木的假圖片，聲稱有萬人到訪同嗨，但其實都並非在51區所拍攝的。

隨著51區的名氣大增，許多來自世界各地的外星迷來此追夢，為周遭城鎮帶來無限商機，即使沒有特定活動，也有許多人到訪，參觀以外星人為主題見粒的博物館、飯店、汽車旅館等。

▲▼ 外星迷們打扮成ET模樣，超嗨朝聖51區，和站崗軍人成鮮明對比。（圖／路透）

▲▼ 外星迷們打扮成ET模樣，超嗨朝聖51區，和站崗軍人成鮮明對比。（圖／路透）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
連千毅雙手上銬畫面曝！寵物店開槍案涉教唆　警赴新北中和活逮
過馬路遇重機車隊！蘇花5歲男童遭撞「口吐血沫」　仍在搶救中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／女友甜蜜錄下「男友水中拿鑽戒求婚」　轉身竟沒等到上岸…漂上一具冷屍

巴頭踩肚勒脖子！東京國2女遭霸凌性虐　日網氣炸肉搜：胸糞至極！

150國、全球百萬人上街「愛地球奮戰」　抹黑照卻瘋傳1.9萬次

金星曾適合人類居住！天文學家：「神秘事件」導致星球死亡

3000「喪屍」湧入51區城鎮！　響應「硬闖」號召...2外星人迷被逮捕

要求調查敵手兒子！川普遭爆施壓烏克蘭總統8次　律師認了

池袋暴走撞殺母女！88歲前院長擁財權無人敢抓　39萬網友爆氣連署：求起訴重判

19歲小哥抽2年電子煙　咳出「咖啡綠嘔吐物」肺部X光片…竟像硬肥油培根！

日韓20日外交會談「糾正不當作法」　NHK：維持可協商關係

上暗網買凶！47歲已婚男嫉妒小三戀上新同事　密謀假車禍殺情敵

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

影／女友甜蜜錄下「男友水中拿鑽戒求婚」　轉身竟沒等到上岸…漂上一具冷屍

巴頭踩肚勒脖子！東京國2女遭霸凌性虐　日網氣炸肉搜：胸糞至極！

150國、全球百萬人上街「愛地球奮戰」　抹黑照卻瘋傳1.9萬次

金星曾適合人類居住！天文學家：「神秘事件」導致星球死亡

3000「喪屍」湧入51區城鎮！　響應「硬闖」號召...2外星人迷被逮捕

要求調查敵手兒子！川普遭爆施壓烏克蘭總統8次　律師認了

池袋暴走撞殺母女！88歲前院長擁財權無人敢抓　39萬網友爆氣連署：求起訴重判

19歲小哥抽2年電子煙　咳出「咖啡綠嘔吐物」肺部X光片…竟像硬肥油培根！

日韓20日外交會談「糾正不當作法」　NHK：維持可協商關係

上暗網買凶！47歲已婚男嫉妒小三戀上新同事　密謀假車禍殺情敵

中索正式建交！ 兩國簽署「外交聯合公報」

養貓遭反對！她收編1年才帶回家　媽一看笑：好可愛叫什麼名字

童星控訴「10歲被親姐姐性侵3年」　男偶像哥哥全知情⋯卻成了加害人！

加強稽查學幼童車　三峽警確保孩童乘車安全

佛光山潮州佛光寶寶祝福禮　 觀音菩薩護「幼」保平安+健康

愛生氣＝缺維生素B群！專家曝「9食物」秒降火...快分享給你爆怒朋友

今日開始下定決心！研究：每天運動13分鐘，平均延長壽命3年

中職／培養未來10年一壘　統一獅送姚雨翔打冬盟

「搶成功」活動竹山鎮奪公所組冠軍！　創辦人李吉田獲贈匾額

2019峨眉鄉東方美人茶節　邀您喝好茶賞美景

國際熱門新聞

護士狂玩手機　病人上吊還不知

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

「你不是真正的爸」！9歲童一句..

「狂摔iPhone11 Pro..

猶他州遊覽車車禍！4死26傷

18歲醫科生玩滑翔傘纜繩突斷撞..

一家人到海灘木屋度假　隔天老婆..

美軍C-17狂飛1.2萬km救..

實測iPhone 11 Pro..

沃爾瑪宣布　全面停售電子煙

看過來！尼斯湖水怪「本尊」曝光

影／他威脅要「炸橋」　見裝甲車..

紐約市長白思豪：退出總統競選

小哥抽2年電子煙　咳出「墨綠嘔..

更多熱門

相關新聞

川普遭爆施壓烏克蘭總統　律師認了

美國總統川普近期陷入醜聞風暴，他被指出對國外領導人隨便做出承諾。另外，一名知情人士20日還透露，川普7月曾透過電話施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），要求對方調查爭取2020民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的兒子。拜登知悉報導後發表措辭強烈的聲明，抨擊川普濫用權力。

喵走失5年回家　當年嬰兒早已長大

獅爸噘屁屁愛心眼陪玩　小辛巴超激萌

美知台派博明　傳任白宮副國安顧問

美遊覽車車禍釀4死！暫無台灣旅客

關鍵字：

外星人51區北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連生4胎又中獎！女兒「哭著拜託」媽一聽淚崩

柴油車加95無鉛　24萬飛了

急救畫面曝！5歲童蘇花公路遭重機撞　插管治療中

好市多史上最無恥退貨！店員看「購買日期」傻了

即／掀直播主之亂！　連千毅新北遭高雄警逮捕

台南廟會5白腿妹面癱熱舞！「厭世抖動」網笑瘋

使用iPhone手機6大壞習慣

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

連千毅高雄公司外真刷「一整排漢堡」

「越南新垣結衣」正面照曝　竟是知名網紅

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面