3000「喪屍」湧入51區城鎮！　響應「硬闖」號召...2外星人迷被逮捕

▲外星迷們打扮成ET模樣，超嗨朝聖51區，和站崗軍人成鮮明對比。（圖／路透，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國內華達州的軍事基地「51區」，一直以來都是UFO迷的「聖地」，他們相信這裡是外星人基地。6月時有網友發起「硬闖51區，他們阻止不了我們所有人」（"Storm Area 51, They Can't Stop All of Us".）活動，有超過200萬網友響應。活動也於20日如期登場，目前51區附近的城鎮出現約3000人，但只有近百人真的跑到美軍極機密基地「51區」的第一道大門前，甚至有2位「外星迷」在還沒看到外星人之前，就被警方逮捕。

據BBC報導，加州大學生羅伯茨（Matty Roberts）6月在臉書上開玩笑地號召外星迷們，9月20日一同到51區「朝聖」，該活動發布數天內立刻引發轟動，吸引超過300萬網友表示有興趣參與，希望能一睹外星人風采。儘管活動清楚標示是場玩笑，但當地官員仍預計參加人數大概會有3-4萬人左右，看守軍方對此也嚴陣以待。

A group of people and law enforcement at the back gate of Area 51 near 3 am. #area51 #StormArea51 pic.twitter.com/pMz90zRtyJ — Mick Akers (@mickakers) 2019年9月20日

Nice group photo, pic.twitter.com/hcM9mNdh2q — Anita Diaz (@SkyBoxAna1) 2019年9月20日

但其實51區作為美國軍事基地，警戒森嚴，附近標誌也清楚告知決不會容忍入侵者。所幸最終大多數外星迷都是鍵盤參與，只有約75人真正到場同樂，沒有人敢試圖闖入，唯一在活動中被捕的只有兩人，其中一名是在入口附近偷尿尿的男子，而另一名婦女則因未公開的原因遭逮。

整場活動氛圍喜悅熱烈，宛如小型慶典，外星迷們紛紛打扮成ET的模樣，手中還舉著標語。來參加的布朗（Nathan Brown）表示，「我有點失望，因為人數比網路上說要來的人的還少。」

Lol someone actually did the naruto run #Area51storm pic.twitter.com/5E3HYvX4AA — Ryan Nañez (@RyanNanez) 2019年9月20日

場上也記錄下許多趣味畫面，例如記者播報時，意外錄下身後一名「喪屍」雙手朝後飛奔而過。網路上還紛紛出現許多移花接木的假圖片，聲稱有萬人到訪同嗨，但其實都並非在51區所拍攝的。

隨著51區的名氣大增，許多來自世界各地的外星迷來此追夢，為周遭城鎮帶來無限商機，即使沒有特定活動，也有許多人到訪，參觀以外星人為主題見粒的博物館、飯店、汽車旅館等。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

