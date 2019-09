3000「喪屍」湧入51區城鎮！　響應「硬闖」號召...2外星人迷被逮捕

▲外星迷們打扮成ET模樣,超嗨朝聖51區,和站崗軍人成鮮明對比。(圖/路透,下同)



實習記者陳妙津/綜合報導

美國內華達州的軍事基地「51區」,一直以來都是UFO迷的「聖地」,他們相信這裡是外星人基地。6月時有網友發起「硬闖51區,他們阻止不了我們所有人」("Storm Area 51, They Can't Stop All of Us".)活動,有超過200萬網友響應。活動也於20日如期登場,目前51區附近的城鎮出現約3000人,但只有近百人真的跑到美軍極機密基地「51區」的第一道大門前,甚至有2位「外星迷」在還沒看到外星人之前,就被警方逮捕。

據BBC報導,加州大學生羅伯茨(Matty Roberts)6月在臉書上開玩笑地號召外星迷們,9月20日一同到51區「朝聖」,該活動發布數天內立刻引發轟動,吸引超過300萬網友表示有興趣參與,希望能一睹外星人風采。儘管活動清楚標示是場玩笑,但當地官員仍預計參加人數大概會有3-4萬人左右,看守軍方對此也嚴陣以待。

A group of people and law enforcement at the back gate of Area 51 near 3 am. #area51 #StormArea51 pic.twitter.com/pMz90zRtyJ — Mick Akers (@mickakers) 2019年9月20日

Nice group photo, pic.twitter.com/hcM9mNdh2q — Anita Diaz (@SkyBoxAna1) 2019年9月20日

但其實51區作為美國軍事基地,警戒森嚴,附近標誌也清楚告知決不會容忍入侵者。所幸最終大多數外星迷都是鍵盤參與,只有約75人真正到場同樂,沒有人敢試圖闖入,唯一在活動中被捕的只有兩人,其中一名是在入口附近偷尿尿的男子,而另一名婦女則因未公開的原因遭逮。

整場活動氛圍喜悅熱烈,宛如小型慶典,外星迷們紛紛打扮成ET的模樣,手中還舉著標語。來參加的布朗(Nathan Brown)表示,「我有點失望,因為人數比網路上說要來的人的還少。」

Lol someone actually did the naruto run #Area51storm pic.twitter.com/5E3HYvX4AA — Ryan Nañez (@RyanNanez) 2019年9月20日

場上也記錄下許多趣味畫面,例如記者播報時,意外錄下身後一名「喪屍」雙手朝後飛奔而過。網路上還紛紛出現許多移花接木的假圖片,聲稱有萬人到訪同嗨,但其實都並非在51區所拍攝的。

隨著51區的名氣大增,許多來自世界各地的外星迷來此追夢,為周遭城鎮帶來無限商機,即使沒有特定活動,也有許多人到訪,參觀以外星人為主題見粒的博物館、飯店、汽車旅館等。

►我沒有遲到,是時間遲到了!