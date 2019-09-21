UberEats外送員全身濕...「寧願不穿雨衣」揭奧客魔鬼一面　網嘆：何苦呢

▲外送員遇到奧客，總是氣得牙癢癢！（示意圖／翻攝Uber Eats粉絲團）

網搜小組／劉維榛報導

近日北部民眾對濕涼天氣非常有感，不少人懶在家不想出門，反讓外送員們發財一波！不過，一名外送員感嘆冒雨送餐，還要被奧客激怒，只是因為餐點的袋子滴到雨，下場慘吃一支負評，氣得他從此不穿雨衣，「 吸好吸滿不外漏，只會往我下半身流！」

一名男網友在臉書《靠北UberEats》心酸透露，昨（20）日冒著雨一如往常送餐，從住戶家走下樓時，恰巧遇到死對敵熊貓外送員，對方驚奇詢問「怎麼沒穿雨衣？」原PO當時全身溼答答，只冷冷回應「穿雨衣太麻煩了，要穿穿脫脫。」

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表情上看似雲淡風輕，其實原PO寧願淋著雨，也堅決不穿雨衣的原因超心寒，他無奈解釋，日前也是下雨天送餐，當時正穿著雨衣，客人下來取餐時，發現水滴到塑膠袋上，根本沒淋到食物，怎料，「被他碎念了很久，然後吃了一支負評！」

此次之後，有骨氣的原PO決定，「不管雨再大身體再濕再冷，我送餐都不穿雨衣了」，冒著會生病的風險，情願穿吸水的衣服，「 吸好吸滿不外漏，只會往我下半身流。」最後，原PO在文末對奧客隔空喊話，「喜歡雨天隨便給負評的人自己出去買好嗎？再亂給負評，下次我就脫光送了！」

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▲網友心疼，力勸身體重要！ （圖／翻攝臉書靠北UberEats）

奧客百百款，文章一貼出後，掀起眾多網友看傻回應，「做到尊嚴都沒了…祝福你找到更好的工作」、「希望下次能在路上看到裸跑UE的人」、「用提袋或小包應該就不會了吧，身體比負評重要，生病了連錢都沒的賺」、「這問題很簡單啊，保溫袋打開麻煩客人自己拿，相信客人看你全身濕的不會說什麼」、「賺沒多少錢，自己身體搞壞有必要嗎？」、「有人沒腦袋，千萬不能結氣」、「好可憐，不要因為一個客人，搞得自己感冒」。

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