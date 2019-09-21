台灣最美的是人！20萬缺口1天湧入「還溢出」　基隆家扶解困境

▲ 20萬資金缺口善款1天湧入，解決基隆家扶獎助學金發不出困境。（圖／基隆家扶中心提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆家扶中心每年開學前，都會發放國中小家扶兒童獎助學金，讓弱勢孩子可以添購上課用品，但這學期卻發不出來，因所需25萬元經費短缺20萬元。經媒體報導後，不到1天的時間，湧入小額捐款愛心超過30萬元，善款全部用於給扶助學生獎助學金。

基隆家扶中心督導陳志銘說，經媒體報導後，民眾回響熱烈，不到1天的時間，已募集到約30萬元，小額愛心捐款近200位民眾，有鑑於專款專用，全用到獎助學金，剩餘款項會累積到下一次獎助學金發放。基隆家扶已在臉書公告該獎助學金的捐贈已足，家扶中心感謝大家的關心及支持，後續再請大家幫忙扶助的學生。

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▲ 基隆家扶在臉書公告該獎助學金的捐贈已足，家扶中心感謝大家的關心及支持。

家扶中心每月發給扶助對象扶助金從1700元到4000元不等，視家庭狀況協助，每學期開學會再發2000元獎助學金，讓學童買開學用品、交班費等之用，減輕家庭的負擔，並讓學童也新文具可用，方便寫作業。

就讀國小二年級的歡歡（化名），從小由高齡80歲祖母照顧至今，祖母平日除了接送歡歡上下學，還要通勤回家打掃家務。談到艱苦的生活，歡歡祖母說，生活雖然辛苦，但習慣就好了，只要孩子能安心讀書平安長大，他自己省吃儉用堅強點，總會克服許多困難。

基隆家扶中心主任陳美君表示，基隆家扶在地服務54年來首次出現發不出助學金的窘境，社工們焦心如焚，家扶一路秉持的服務精神，在社區深耕、創新的專業工作，也需要社會大眾的善款呼應方能更周全，民眾可以一起參與捐獻助學金計畫。

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