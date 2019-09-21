蔡英文論文造假？　LSE台灣校友會600字聲明：勿扭曲事實

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者呂欣玫／綜合報導

總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士學位屢遭外界質疑，即使已有證據顯示蔡英文的博士論文「確實存在」，但仍有人質疑LSE對於論文的審查方式不嚴謹。對此，LSE台灣校友會21日發600字聲明表示，對於總統蔡英文的學歷，倫敦政經學院校方及英國教育部也都已說明澄清過，期盼各方輿論的溝通重點，都能以實事求是的精神進行良性的討論，避免過多個人揣測，扭曲事實。

LSE台灣校友會透過官網發聲明指出，許多校友及泛英留學校友表示，對於近日輿論將關懷焦點置諸於母校是否曾以不嚴謹的審查方式，通過校友的學歷資格，直接或間接質疑母校的公信力及聲譽，已造成校方及不少母校或其他英國校友，個人及其家人，在個人信譽、生活及職場上，承受莫名曲解與困擾。

LSE台灣校友會表示，留學英國的校友均能較瞭解英國學制，大多數也都理解因行政體制、時空、及文化差異，而可能產生的誤會。「對於蔡英文總統的學歷，倫敦政經學院校方及我國教育部也都已說明澄清過，如同倫敦政經學院的校訓：「探求事物發生的緣故」（原拉丁文：Rerum cognoscere causas），期盼各方輿論的溝通重點，都能以實事求是的精神進行良性的討論，避免過多個人揣測，扭曲事實。」

LSE台灣校友會強調，沒有任何一位，經過學校驗證、合法取得學位的留英校友，應該遭受這樣對待，目前仍有約1萬2000多名台灣學生，正在英國當地求學，這幾天也有多名台灣的大學校長在英國積極尋求學術合作，台英的教育交流仍蓬勃進行著，也希望未來兩國能有更多相互學習、相互交流的機會，將持續支持所有過去及未來的校友，並致力在台灣為所有倫敦政經學院的友人創造充滿包容性與活力的交流空間。

▲LSE台灣校友會聲明。（圖／翻攝自LSE台灣校友會官網）