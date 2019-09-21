10月「同志驕傲月」系列活動公開了！大家一起來當「好厝邊」

▲今年第17屆的台灣同志遊行主題是「同志好厝邊」。（圖／婚姻平權大平台提供）

記者許展溢／台北報導

台灣同志遊行主辦單位與協辦團體，為讓大眾可以更認識同志族群的不同面向，也深入了解現階段同志面臨的不同議題，今（21 日）宣布10月開始將有一系列活動，共同將10月打造為台灣「同志驕傲月」。

今年第17屆的台灣同志遊行主題是「同志好厝邊」，要邀請大家當同志的好鄰居，10月開始會有一系列橫跨教育、宗教、家庭、愛滋、同志運動、性傾向和性別認同、身心障礙等不同議題的活動，透過講座、座談、工作坊、導讀、遊行、展覽等不同方式，增進社會大眾對多元的同志社群有更深入的了解。

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台灣性別平等教育協會和性別平等教育大平台皆推出讓教育工作者和家長更認識性平教育以及同志家庭的座談會，藉由溝通和理解讓更多人認識同志家庭以及知道性平教育的重要性。包括親子共學安排了讓家長和小朋友都能一起認識同志的彩虹繪本野餐派對，台灣同志家庭權益促進會則將在遊行當天舉辦彩虹親子嘉年華和彩虹寶寶迷你遊行，邀請所有家庭一起來同樂等多項活動。

▲同志遊行在每年的10月舉行。（資料照／記者許展溢攝）

合辦單位婚姻平權大平台和女書店合作三場好書導讀活動，介紹性別友善的創作跟不同議題，首場邀請立法委員尤美女導讀婦運史，分享自己運動歷程。婦女新知基金會將舉辦紀錄片導演陳俊志回顧展，探究性別以及權力在社會的影響。而Bi the Way・拜坊將推出雙性戀、泛性戀及無性戀講座，台灣同志諮詢熱線協會也將在遊行前一天舉辦跨性別遊行，希望讓大家看見同性戀以外也有不同的性傾向以及性別認同。

另外，過往許多企業在公投期間以及立院三讀通過前，都表態支持婚姻平權，現在有更多企業願意站出來參加台灣同志遊行，作真正的「同志好厝邊」。同婚法案在台灣通過以後，眾多企業開始對內推廣多元共融。

也有企業看準粉紅經濟商機，更以行動支持今年的同志遊行，Pinkoi號召在地設計品牌響應同志遊行彩虹市集，並成立線上彩虹設計商品專區，Hotels.com推出與知名插畫家「紙上行旅」合作設計限量#PrideAndGo彩虹旅行組，Perfect Fertility Center也歡迎有生殖方面需求的同志朋友諮詢，此外更有其他企業包含Facebook、越捷航空、KKday、Deliveroo等一同在今年遊行現場共襄盛舉。