休旅車與小貨車衝撞早餐店　「驚悚撞擊瞬間」曝光！男腿斷2截哀號

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市莒光路與靜修路口上午9時許發生重大車禍意外，一部貨車與休旅車先發生擦撞再失控衝進路旁的早餐店，1名正要過馬路的男性路人頓時被撞斷雙腿，而兩名男性駕駛昏迷，受傷送醫，這起車禍共造成10人輕重傷，現場仍留有大片血漬，早餐店一片狼籍，警方與民眾幫忙處理善後。

▲彰化員林市靜修路與莒光路口發生追撞，造成10人受傷。（圖／記者唐詠絮攝）

這起車禍發生在上午9時許，自小貨車直直衝撞進早餐店一旁的早餐店擠滿用餐的民眾，突然發生「碰」！閃避不及，早餐店的員工餘悸猶存的說「嚇死人了」，還好，車禍發生大廈，他們都在另一旁忙，所以沒有受到波及。

早餐店隔壁的便當店老闆趕緊衝出來看，眼前看見的是傷者「腿當場斷成兩截了」還有人在早餐店裡倒地受傷不斷哀嚎，兩車駕駛則是卡在車內昏迷，而貨車內副駕駛座還有1名傷者，整個現場非常可怕。

網友後來將行車紀錄影片po彰化踢爆網，看到黑色休旅車由南往北行駛，經過路口準備左轉進入靜修路，不料對向載著板模的貨車部休旅車迎面而來，而路旁剛停好機車正準備進入早餐店的民眾，瞬間被撞噴飛落地。

彰化消防隊第二大隊長徐溫聰則表示，25歲男性休旅車駕駛及35歲自小貨車駕駛意識昏迷，傷勢較為嚴重，而坐在自小貨車副駕駛座17歲的17歲男性臉部輕傷送往員生及員榮醫院急救，而21歲男性路人則是雙腿截肢轉送彰基，其餘6名傷者分別送往員基醫院、員榮醫院及衛福部彰化醫院。

員林警分局副分局長蕭小林指出，上午9時7分，黑色休旅車與載著板模的貨車，兩部車對撞失控，貨車衝撞一旁入永和豆漿早餐店內，造成10人輕重傷送醫急救，同時也提醒用路人莒光路限速60公里，切勿車速過快。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

【其他新聞】

►快訊／員林追撞事故釀10傷！2駕駛意識不清搶救中...男路人雙腿當場撞斷

►1槍7彈廟公竟藏天公爐底下 還借給麻吉欠債跑路防身