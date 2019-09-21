影／汽車半夜拋錨！　他「蹲路肩燒香」被逮　對警狂喊：我怕啊～

記者曾俊豪／綜合報導

重慶市高速公路警察18日在G85銀昆高速巡邏時發現奇特景象，一輛汽車停靠在路肩，旁邊被石頭包圍住，圈內還有一堆東西在燃燒，路肩橋墩上則插著許多香。交警下車查看後，發現黃姓司機正在一旁，詢問後才發現，他因為半夜車拋錨、手機又沒電，心裡害怕，才在路邊點香壯膽。

綜合陸媒報導，員警來到現場時，橋墩上的香還沒熄滅，正瀰漫著裊裊煙霧。這時，交警立刻用三角錐將現場圍住，拿出滅火器撲滅現場火勢，並上前詢問司機為何做出這種舉動。根據現場影片，司機被問到時，不斷表示「我害怕啊～」

報導指出，黃姓駕駛是廣東省江門市人，17日晚間從四川開車回廣東，一直跟著導航走，大約凌晨五點行駛至事發路段，車輛突然發生故障。他將車停在路肩後，發現車上沒有警示牌，警示燈也無法開啓，於是從邊坡找了一些石頭，圍繞車身擺放作為警示。

▲男子半夜車拋錨，躲在路肩燒香壯膽。（圖／翻攝上游新聞）

至於為何點香，他表示，當時周圍一片漆黑，自己覺得非常害怕，又感覺很冷，於是就在路邊「上香壯膽」，並點燃樹枝雜草以及車上易燃的雨傘等物品來取暖。警方又問他為何不報警求助時，黃姓駕駛才解釋，手機沒電，無法與外界聯繫。

警方後來將這段影片上傳網路，引起大陸網友討論，有人說「哈哈哈哈哈，沒做過虧心事吧」、「車里帶東西還挺全」、「車上居然有這麼多香，早就準備了吧」，還有人爆料，身邊有人晚上上山接老婆，結果車子突然熄火，燈也打不開，「他知道遇到不好的東西了，馬上大聲怒吼，一會兒車子又莫名其妙的有電了。」

►免驚～免驚～用了這個就不怕！