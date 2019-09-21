做早餐店！損友常報到「一趟猛吃160」全裝死　他被厚臉皮反咬...網全罵翻

▲早餐店示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名早餐店老闆每回接到朋友（化名A男）電話，就知道對方要來吃免費早餐，每一頓都160元起跳，而他只有拐著彎提醒，沒真的討過，權當互相幫忙；然而，他將許多娃娃托給A賣時，對方明明賣掉了，卻不肯給他錢，還厚臉皮地抱怨，「好處都你拿，我都做苦勞」。

網友在「爆怨公社」說道，每當A打電話給他時，就是要來吃早餐的意思，重點是每次都不付錢，這樣就算了，他至少吃超過10次，每一趟基本都160元上下，有時甚至更高，卻理所當然，一點歉意也沒有。

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原po感嘆，「我都想說，可能他身上沒錢、還沒找到工作等等，所以也不跟他討，當作我們互相幫助，但是聊天中有提醒他，畢竟大家都是做生意的，並不是來讓你們吃免錢的，不過就算跟他講，他也不會拿出來吧！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳韋帆攝）

某一次兩人在聊天時，A透露，有認識的人在做娃娃機，而他剛好有很多娃娃可以拿來賣，於是進一步詢問，對方也答應幫忙，結果貨是很快賣掉了，A卻不肯給錢。

對此，原po相當傻眼，一氣之下也跟對方攤牌，細數那些友情牌早餐，「如果真的要算，你還要再給我2-3千跑不掉」。當他說完這段話，A立刻改口，說晚上會找時間匯錢給他，然而他等了一天，完全不見任何動靜，且對方明明在線上，也不回訊息。

網友們看完也是一把火，紛紛怒道「這是垃圾，不值得用朋友這2個字形容」、「請盡速遠離低等朋友」、「他又沒有跟你互相」、「吃霸王餐不是可以報警嗎」、「這種占便宜的哪是朋友？少騙我了」、「這種人還不放生」。

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