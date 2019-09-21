美食外送車禍多　基隆警分析二大肇因：外送員搶快、低頭看手機

▲ 美食外送車禍事故頻傳，基隆警：搶快趕單外送員低頭看手機引起。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

近來掀起外送美食熱潮，APP外送平台崛起，上班族、學生及外務繁忙者，依靠美食外送平台解決三餐。基隆市交通隊指出，外送員有時因不熟悉路況，一邊看手機一邊騎車，為趕單搶快而出車禍機率大增，4月到目前發生20餘件，肇事以未注意車前狀況為主要原因，次要原因則是未依規定讓車。

交通隊副隊長吳志權說， 4月份截至目前計發生20餘件，肇事皆以未注意車前狀況為主要原因，次要原因則是未依規定讓車。許多外送員在路上奔波，平台並主打「即時快速」的送餐時間，讓外送員為了趕單搶快而出車禍機率大增，再加上外送員有時不熟悉路況，一邊看手機一邊騎車，更是影響其他用路人的安全。

交通隊指出，外送美食APP外送平台崛起，上班族、學生及外務繁忙者，依靠美食外送平台解決三餐，以基隆而言，以Uber Eats與Foodpanda這兩家為大宗，因就業門檻較低，吸引不少人爭相投入外送員的行業。交通隊為減少美食外送員車禍意外，至外送員集散地進行交通安全宣導，並現場發送宣導海報，針對外送員叮嚀不要求快，騎車注意車前狀況外，更需遵守交通規則，否則因為一單外送出車禍，得不償失。

交通隊表示，體恤外送人員的賺錢辛苦，期能透過交通安全宣導，讓外送員了解事故發生的真實狀況，藉以注意「行的交通安全」，培養「知法、守法、減速、停讓」之交安觀念，共同營造更優質的交通用路環境！

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」