韓國瑜拋重啟核四　李遠哲批：不切實際的假議題

▲前中研院長李遠哲出席「非核亞洲論壇」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前表示，若在「安全無虞、人民同意」的兩大條件下必須重啟核四，遭新北市長侯友宜批評「目前核四是個假議題」。對此，前中研院長李遠哲21日出席「非核亞洲論壇」時表示，「我完全反對」，重啟核四是不切實際的話，是個假議題。

「非核亞洲論壇」開始於1993年，今年第六度由台灣舉辦，21日上午於集思交通部國際會議中心三樓國際會議廳登場，包括前中研院長李遠哲、2017年諾貝爾和平獎得主Dave Sweeney、民進黨立委陳曼麗、民進黨立委吳焜裕、非核亞洲論壇日本事務局局長佐藤大介、台灣環境保護聯盟會長劉志堅、非核亞洲論壇台灣召集人施信民、前副總統呂秀蓮都受邀出席。

李遠哲表示，對於重啟核四他完全反對，關於核四大家也提出了很多討論，包括核能已經太貴、也不安全，以及核廢料也不能儲存等等，他認為重啟核四是不切實際的話，只是個假議題。

此外，對於總統蔡英文「2025非核家園」的政策進度，李遠哲表示「她說2025要除役，要看看她是不是真的努力除役」，目前還不曉得。他也說，除役不是兩三年就可以做好的，「2025年開始除役的話就不錯了」。