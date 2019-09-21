「僅此一次」最美南迴公路通車前封路馬拉松　美景盡收眼底

▲台9線南迴公路安朔至草埔段高架橋，風景秀麗，氣勢雄偉。（圖／取自公路總局臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

連絡屏東台東間的台9線南迴公路拓寬截彎取直工程，預定12月20日全線完工通車；紀念通車，將在12月1日舉辦全台最美公路路跑「南迴公路全線通車馬拉松賽」，由於南迴公路，被 喻為全台最美公路，沿途風景秀麗，消息傳出，樂活組報名秒殺，讓許多跑友扼腕。

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▲台9線南迴公路安朔至草埔段高架橋進行施時情景。

這項活動，由屏東縣及台東縣體育會主辦；台東縣體育會馬拉松委員會、台東縣體育會鐵人三項運動委員會承辦。預定12月1日上午6時至下午1時舉行。比賽分5公里樂活組（限額500名+100名）、健跑組12公里（限額1000名）、半程馬拉松21公里（限額2000名）、馬拉松42公里（限額1500名）。其中樂活組反應最熱絡，對參與此次可能是唯一一次跑賽相當期待。

南迴公路截彎取直拓寬工程總經費超過200億元，於2011年動工，2019年12月底完工通車，耗時9年，全長11公里，通車後將可節省30分鐘時間。在施工期間，由於台東縣達仁鄉安朔至屏東縣獅子鄉草埔路段間有草埔隧道，貫穿過程，曾發生地層大出水，施工人員克服困難，去年5月18日貫通，工程最艱鉅。

其中台東縣端自安朔以北路段沿海岸興建，左方有蒼綠的山嶺，右邊是湛藍的太平洋美景，沿途穿越崇山峻嶺、高架橋橫跨深澗山谷，氣勢雄偉壯，被喻為全台最美公路。