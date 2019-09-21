921倖存者　生命勇者見證人間有愛化無礙

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

20年前的921震災，才9歲的劉豐菖失去了5位家人，又因左小腿被壓在瓦礫中而面臨截肢命運，劉豐菖穿上義肢、邁出生命的另一個歷程，如今即將三十而立的劉豐菖，用自己的力量走出生命勇者的人生，有感於一路上有親友、慈濟志工的陪伴，劉豐菖要用自己的力量回饋社會，讓所有關心他的人安心。

921發生時，南投埔里的劉豐菖全家只剩他倖存，當時才9歲的他一夜之間失去同住的爺爺、奶奶、爸爸、媽媽、姊姊，家裡原是三層樓，地震時二樓變成一樓，住在二樓的劉豐菖左小腿被壓在瓦礫中。

當時同住在埔里的叔叔到劉豐菖家看到房子倒了，得知其他5人已往生後、不放棄地叫著豐菖的名字，聽到有回應、覺得還有一線希望，當時因為埔里鎮已沒有挖土機了，身為義消的叔叔立刻從台中重金聘來挖土機、救出瓦礫堆中的劉豐菖，送往中國醫藥學院。

慈濟志工在挨家挨戶訪視時，發現劉家沒有人來領物資、急難救助金，因此在醫院找到了劉豐菖，當時豐菖因骨頭碎裂、小腿一直發炎、每次發炎就要再鋸掉一些，志工很擔心傷口如果再發炎，會無法留住膝蓋，所幸最後保住膝蓋，但最讓志工擔心的除了身體的傷勢，最大的是心靈的創傷。

慈濟志工團隊關懷劉豐菖時，發現到他還無法面對失去至親的事實，但當時叔叔還要處理劉家5位罹難者的後事，志工們只要有空就前往關心，從看護那裡得知：「豐菖獨處時，會偷偷躲起來哭」。

慈濟志工想到劉豐菖這樣住院4個月空過也不是辦法，慈濟志工林玉鳳得知他想上學，於是找來慈濟教聯會的蔡月女老師，每晚安排老師幫豐菖補習，而中國醫藥學院的慈濟大專青年，晚上也會去講故事，或是假日推豐菖到公園走走。慈濟志工團隊就這樣持續陪伴了一年半才告一段落。

2008年5月四川汶川發生地震，林玉鳳在報紙看到一則新聞〈921倖存 高中生替四川災民加油〉，照片上就讀高中的劉豐菖拉高左腳褲管、現出義肢，劉豐菖受訪說：「你們經歷和我一樣的痛苦，但我走過來了，希望你們加油！」

慈濟志工因此又與劉豐菖聯繫關懷，當豐菖考上中部的大學時，慈濟志工也在大學等候，林玉鳳想到校園比較陡，拜託社會局與學校幫忙安排讓豐菖的宿舍在一樓，行動比較方便，豐菖也把握打工的機會累積工作經驗，考上郵局。

2019年4月慈濟志工發現劉豐菖走路時有異狀，便帶他到台中慈濟醫院就醫，原來是經過20年了，身體也會長大，義肢與腳摩擦的地方已有多處破皮、結痂，豐菖對疼痛的忍耐，讓志工更心疼。

台中慈濟醫院醫療團隊安排開刀後，林玉鳳與先生在醫院陪劉豐菖，當麻藥退了之後，豐菖痛得捏著大腿，當看到林玉鳳時，他忍不住放聲大哭，林玉鳳也跟著哭，因為這20年來，她第一次看到豐菖落淚，真的捨不得豐菖在小小年紀心裡就要承受這麼多事情。

20年前，劉豐菖失去了至親，20年後，關心他的親友、慈濟志工依舊還在，即將邁入而立之年的劉豐菖，如今已能照顧自己，並且以自己的能力幫助別人。劉豐菖表示，做復健的時間比較辛苦，但是一定要做才能繼續走，因此一定要去克服。