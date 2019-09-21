高雄議會「準時下班」放水韓國瑜？　柯文哲酸：有一例一休不錯

▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／連江報導

高雄市議長許崑源20日召集各黨團總召舉行協商會議，經會議協商通過除部門業務質詢外，包括市長施政報告與質詢、市政總質詢等議程均最晚在下午6點30分就要散會，挨批故意放水韓國瑜，「避免草包被考倒」。對此，台北市長柯文哲21日在馬祖市政交流時受訪虧說，「我只能說高雄市議會也有一例一休，不錯啦」。



另外，邦交國吉里巴斯20日也與我國斷交，改與中國大陸建交，對於大陸的外交壓迫，韓國瑜批評，蔡英文政府其實只有一招，「就是用永遠不變的萬金油藉口：『阿共打壓」』到處抹」，拿不出任何具體對策，整個國家都病入膏肓了，還在擦萬金油止癢覺得有辣就有效？柯被問及此說法時，笑稱「台大醫院沒有萬金油」。

▲柯文哲、連江縣長劉增應出席縣市政治理交流會。（圖／記者楊亞璇攝）

稍早柯文哲所搭乘的班機延誤起飛，導致行程延後，被問及是否擔心無法降落，柯文哲說，天氣很好，沒有問題，「我是晴天娃娃」；至於與馬祖交流內容，柯說，有很多交流事項，其實連江縣長劉增應現曾經到台北市政府拜訪過，他們最有需要的是醫療、E化這兩樣，另外大概是馬祖要行銷在地的觀光產業，還自豪自己到馬祖，攝影機也跟來，也是一個行銷的方法。



連江縣多次在縣市評比排名第一，為最幸福的城市之一，談到要向劉增應學習的地方，柯說，一定是內科醫師比較細心，做事會比較細膩，所以當然縣民會很喜歡，外科醫師有時候太粗獷了。



劉增應則是表示，台北市是首善之都，面對各種環境非常複雜，柯文哲是非常優秀傑出的外科醫師，又在醫學中心訓練出來，和台北市學習地方非常多，一起的交流都是為了地方縣民市民的福祉努力，互相學習交流照顧民眾。

柯文哲、劉增應出席縣市政治理交流會時，目前全台唯二的「醫生市長」特地換上醫師袍，互贈禮品，劉送上15年陳高、藍眼淚瓷盤與兩本書，柯則是回送自己的新書《生死之間》與月餅。